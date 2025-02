Vermoedelijke opstellingen Juventus - PSV: Peter Bosz slachtoffert Noa Lang

PSV wacht dinsdagavond een zware opgave in de tussenronde van de Champions League. De geplaagde Eindhovenaren gaan op bezoek bij Juventus, waar Peter Bosz de nodige spelers moet missen. Wat zijn de opties voor de trainer? De wedstrijd in het Allianz Stadium begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport 1.

2025 is allerminst goed begonnen voor PSV, dat in vier van zijn laatste vijf Eredivisie-wedstrijden punten liet liggen en de koppositie kwijt is. Wel bereikte de ploeg van Bosz de afgelopen maand de halve finale van de TOTO KNVB Beker en – belangrijker nog – de tussenronde van de Champions League.

In de jacht op een goed resultaat in de heenwedstrijd zal Bosz het naast de al langer geblesseerden Olivier Boscagli, Ricardo Pepi, Malik Tillman en Sergiño Dest, ook moeten doen zonder Rick Karsdorp. De rechtsback werd zaterdag tegen Willem II (1-1) in de rust gewisseld. Wat hem precies mankeert, liet Bosz in het midden. “Rick is er niet bij. Ik hoop dat het niet al te ernstig is.”

Tegenover het wegvallen van Karsdorp staat de terugkeer in de selectie van Richard Ledezma. De Amerikaan is weer fit, nadat hij de afgelopen twee wedstrijden wegens blessureleed moest missen. Daarnaast zijn ook Ivan Perisic, Esmir Bajraktarevic en Tyrell Malacia ingeschreven voor het miljardenbal.

Dat Walter Benítez onder de lat zal staan, lijdt geen twijfel. Door de komst van linksback Malacia en de aanwezigheid van de veelzijdige en verdedigend sterke(re) Mauro Júnior, lijkt Ledezma het ondanks de afwezigheid van Karsdorp te moeten stellen met een reserverol.

Centraal achterin ligt het voor de hand dat Bosz terugvalt op zijn ‘Europese variant’, met Jerdy Schouten als opbouwende centrumverdediger. Ryan Flamingo is zijn kompaan in het hart van defensie, die wordt gecompleteerd door Mauro Júnior en Malacia.

Door de ‘absentie’ van Schouten op het middenveld komt er op het middenveld een plekje vrij, waar Ismael Saibari hoogstwaarschijnlijk van gaat profiteren. De Marokkaan ziet de middelste linie gecompleteerd worden door Joey Veerman en Guus Til, die tegen Willem II ook al aan de aftrap stonden.

Voorin heeft Bosz plotseling te maken met een luxeprobleem. Perisic was in de competitiefase niet speelgerechtigd, waardoor de keuze van Bosz voor Noa Lang en Johan Bakayoko niet al te ingewikkeld was. Perisic is nu wel van de partij en lijkt met zijn ruime ervaring te starten. Vermoedelijk gaat dat ten koste van Lang, omdat Perisic dan op zijn favoriete linksbuitenpositie kan spelen. Bakayoko start op rechts, terwijl Luuk de Jong in de spits staat.

Juventus

Bij Juventus moet trainer Thiago Motta het doen zonder de geblesseerden Bremer, Juan Cabal, Andrea Cambiaso, Pierre Kalulu en ex-Ajacied Arkadiusz Milik. Met Lloyd Kelly, die gehuurd wordt van Newcastle United, heeft Motta er wel een defensieve optie bij. De Engelsman lijkt ook de voorkeur te krijgen boven Nicolò Savona.

Onder meer Sky Sport Italia en Calciomercato verwachten dat Teun Koopmeiners naar de bank wordt verwezen. De Oranje-international werd in de laatste Champions League-wedstrijd van Juventus, thuis tegen Benfica (0-2), ook al gepasseerd.

De ogen zullen vooral gericht zijn op Randal Kolo Muani. De Franse spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Paris Saint-Germain en heeft sinds zijn komst in januari grote indruk gemaakt. In zijn eerste drie wedstrijden voor de club was hij goed voor liefst vijf treffers. Eén tegen Napoli, twee tegen Empoli en twee tegen Como.

Vermoedelijke opstelling Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico González, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mauro Júnior, Schouten, Flamingo, Malacia; Saibari, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Perisic.