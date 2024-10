Vermoedelijke opstelling PSV: zó lost Peter Bosz het ontbreken van Joey Veerman op

PSV staat dinsdag voor een bijna cruciaal duel met Sporting Portugal in de Champions League. Na de nederlaag tegen Juventus (3-1) in de eerste speelronde is een driepunter zeer gewenst. De Eindhovenaren kunnen niet beschikken over de geblesseerde Joey Veerman. Hoe lost trainer Peter Bosz zijn afwezigheid op? De krachtmeting in het Philips Stadion begint om 21:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Maandag ging het op en rondom de persconferentie vooral over Veerman. De middenvelder ging in het met 0-2 gewonnen duel met Willem II in de tweede helft op de grond zitten, greep naar zijn lies en liet zich vervangen door Isaac Babadi. Bosz was maandag al niet positief toen hij gevraagd werd naar de inzetbaarheid van Veerman.

“Ik denk dat hij het niet gaat halen, omdat ik dat gisteren van de medische staf meekreeg. Ik moet zometeen naar de club en dan zal ik het definitief horen. Vaak weet je het kort na een wedstrijd nog niet precies. Nu, ruim 24 uur later, zal er meer bekend zijn.” Na de persconferentie verscheen Veerman ook niet op de afsluitende training.

PSV zal het gemis van Veerman voelen, zo denkt Bosz. “Ik heb Joey er graag bij, want ik vind het een geweldige speler. Als we Sporting willen verslaan, denk ik dat we een goede Joey Veerman nodig hebben.” Fredrik Oppegård, Hirving Lozano en Sergiño Dest zijn er evenmin bij wegens blessures. Daarnaast is Ivan Perisic niet speelgerechtigd.

Walter Benítez staat zoals gewoonlijk onder de lat, en de verwachting is dat ook de verdediging intact blijft. Dat houdt in dat de verdediging gevormd wordt door Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams. Bosz kan er tevens voor kiezen om Rick Karsdorp te laten starten. In dat geval verhuist Mauro Júnior naar de linkerkant.

Op het middenveld neemt Saibari de plek van de afwezige Veerman in. Het is voor de Marokkaan zijn eerste basisplaats sinds de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord, begin augustus. Jerdy Schouten is zeker van zijn plek.

Voetbalzone verwacht dat Guus Til uit het elftal verdwijnt, om ruimte te maken voor Noa Lang. Hij neemt de linksbuitenpositie in, waardoor Malik Tillman opschuift en op 10 de plek van Til inneemt. Johan Bakayoko start op de rechterflank, Luuk de Jong is de spits.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Mauro Júnior, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Tillman, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang.