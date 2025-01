Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz rouleert flink en laat aanwinst debuteren

PSV gaat dinsdag in de achtste finale van het TOTO KNVB Bekertoernooi voor zijn eerste zege in 2025. Trainer Peter Bosz bevestigde maandag dat hij veel zal rouleren tegen Excelsior. Onder meer Ricardo Pepi, Johan Bakayoko en Joey Veerman lijken de kans te krijgen, terwijl Joël Drommel zeker onder de lat zal staan. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 21.00 uur en is live te zien op ESPN 1 en STAR Channel.

PSV beleefde zaterdag een teleurstellende hervatting van de Eredivisie. De Eindhovenaren kwamen niet goed voor de dag tegen AZ en hielden uiteindelijk een punt over aan het duel (2-2). “Natuurlijk ben ik teleurgesteld over het verval dat we hebben laten zien”, vertelde Bosz tegenover het Eindhovens Dagblad. “We blijken gewoon mensen te zijn en een voetbalploeg waar het weleens wat minder gaat.”

Excelsior lijkt dinsdag de uitgelezen tegenstander om de eerste zege van het jaar alsnog tegen te boeken. Als topfavoriet heeft PSV ook de ruimte om de nodige wijzigingen door te voeren. De geblesseerden Adamo Nagalo, Sergiño Dest, Couhaib Driouech en Isaac Babadi zijn er in ieder geval niet bij. De kersverse aanwinst Esmir Bajraktarevic is er wel bij en zal vermoedelijk als invaller debuteren. Rick Karsdorp keert vermoedelijk terug in de selectie na blessureleed.

Het Eindhovens Dagblad verwacht dat Drommel, Armando Obispo, Matteo Dams, Guus Til, Veerman, Pepi en Bakayoko in ieder geval zullen starten tegen de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. Hun basisplaatsen lijken ten koste te gaan van Walter Benítez, Ryan Flamingo, Mauro Júnior, Ismael Saibari, Malik Tillman, Luuk de Jong en Ivan Perisic.

Drommel ziet een viermansdefensie voor zich staan, bestaande uit Richard Ledezma, Obispo, Olivier Boscagli en Dams. Veerman krijgt de kans wat meer wedstrijdritme op te doen en vormt het blok met Jerdy Schouten, terwijl Til op 10 opereert. Spits Pepi wordt geflankeerd door Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links).

“We gaan er alles aan doen om weer stabiel te zijn”, blikte Bosz vooruit op de komende maanden. “Als je een topploeg wil zijn, gaat het daar om. We spelen nu veel wedstrijden achter elkaar en als je top bent, ga je op een gegeven moment zien dat het loopt.”

Vermoedelijke opstelling PSV: Drommel; Ledezma, Obispo, Boscagli, Dams; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, Pepi, Lang.