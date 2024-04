Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz moet Lozano en Saibari missen tegen Excelsior

PSV moet zich dinsdagavond tegen Excelsior zien te herstellen van de zeperd bij NEC (3-1). De Eindhovenaren verloren dit seizoen voor het eerst een Eredivisie-wedstrijd, waardoor de spanning in de titelstrijd toch weer enigszins terug is. Trainer Peter Bosz kan in het Van Donge & De Roo Stadion niet beschikken over Ismael Saibari en Hirving Lozano.

Achterin zal er vermoedelijk niets veranderen aan de opstelling van PSV. Walter Benítez is de onbetwiste nummer één onder de lat en ziet vier verdedigers voor zich staan: Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Op het middenveld lijken er evenmin wijzigingen doorgevoerd te gaan worden met basisplaatsen voor Joey Veerman, Guus Til en Jerdy Schouten.

Saibari is er dus nog niet bij. De Marokkaans international leek afgelopen weekend in actie te kunnen komen tegen NEC, maar de realiteit bleek anders. “In de warming-up voelde hij zich niet zeker en daardoor heb ik hem op de bank gehouden”, verklaarde Bosz maandag op de persconferentie.

Lozano bleef tegen NEC in de rust kleedkamers achter. Malik Tillman viel in voor de Mexicaan en is ook tegen Excelsior de aangewezen man om te starten. Bosz lijkt Lozano echter niet lang te hoeven missen. “Het is niet ernstig", zei de oefenmeester. "Lozano twijfelde zaterdag of hij door moest spelen of niet, maar toen hebben wij besloten dat risico niet te nemen."

Voor PSV is het dus zaak om de Eredivisie niet spannender te laten worden. "We hadden graag met de druk doorgespeeld dat we nog niet hadden verloren. Dat was natuurlijk een geweldige prestatie waar we trots op moeten zijn. We wisten dat een nederlaag een keer kon voorkomen, dat het pas in wedstrijd 27 is, is heel knap. Nu is het zaak dat we wedstrijd 28 weer winnen", aldus Bosz, die met zijn ploeg een voorsprong van zeven punten op Feyenoord heeft.

Excelsior

Bij Excelsior zijn er geen nieuwe blessuregevallen bijgekomen na afgelopen weekend. “Lamprou en Driouech zijn weer iets fitter dan voorheen”, vertelde trainer Marinus Dijkhuizen tegenover. “Widell kan nu weer een deel spelen. Het is herstellen, herstellen. Kort trainen en veel verzorgen. We kijken ook met een schuin oog over de wedstrijd heen naar het duel met Zwolle op zaterdag, dat heel belangrijk is.”

Vermoedelijke opstelling Excelsior: Van Gassel; Benita, Horemans, Nieuwpoort, De Moes; Lamprou, Goudmijn, Driouech; Duijvestijn, Baas, Naujoks.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman.

