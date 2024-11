Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz hoopt op inzetbaarheid Lang en De Jong

PSV kan woensdagavond tegen Shakhtar Donetsk een belangrijke stap zetten richting de volgende ronde van de Champions League. De grote vraag vooraf is in hoeverre trainer Peter Bosz een beroep kan doen op Luuk de Jong en Noa Lang. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Afgelopen weekend ontbraken de niet fitte De Jong en Lang tegen FC Groningen. Of de twee aanvallers er tegen Shakhtar wel bij zijn, kon Bosz op de persconferentie niet bevestigen.

“Ik weet nog niet of Luuk de Jong beschikbaar is. Hij heeft gisteren gedeeltelijk getraind, en het zou logisch zijn als hij vandaag (dinsdag, red.) de hele training mee kan doen. En dan vraag ik na de training hoe het is en of hij beschikbaar is”, vertelde de trainer van PSV.

Lang trainde maandag niet mee. Toch is er nog hoop dat hij woensdag mee kan doen. “Het is afwachten of hij vandaag mee kan trainen. Als hij mee kan trainen, ga ik ook aan hem na afloop vragen hoe het ervoor staat. En dan beslissen we na afloop." Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bevestigde later dat zowel De Jong als Lang meedeed aan de afsluitende training.

De al langer geblesseerden Joey Veerman, Jerdy Schouten en Sergiño Dest en de niet speelgerechtigde Ivan Perisic zijn er sowieso niet bij tegen de Oekraïners. En ook Couhaib Driouech ziet de wedstrijd aan zich voorbijgaan. “Hij is geblesseerd van de training gegaan. Dus hij zal er morgen niet bij zijn”, deelde Bosz mee over de Haarlemmer.

Walter Benítez zal onder de lat staan bij PSV, dat normaliter met de gebruikelijke vier namen achterin zal starten: Rick Karsdorp, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams.

Op het middenveld is Mauro Júnior tegenwoordig een zekerheid als controleur. Ismael Saibari speelt eveneens zo goed als zeker. Wie de nummer 10 wordt, hangt af van de inzetbaarheid van Lang. Als Lang start, ligt het voor de hand dat Malik Tillman zal beginnen als nummer 10.

Gezien Langs blessuregevoeligheid is het echter de vraag of Bosz bereid is risico te nemen met de linksbuiten. Tillman is in dat opzicht een logischere keuze, wat Til een basisplaats op het middenveld oplevert.

Johan Bakayoko is de rechtsbuiten. Het lijkt erop dat De Jong net op tijd fit zal zijn om te starten. Als dat niet zo blijkt te zijn, staat er met Ricardo Pepi een waardig vervanger klaar.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Mauro Júnior, Til, Saibari; Bakayoko, De Jong, Tillman.