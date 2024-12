Vermoedelijke opstelling FC Twente: Joseph Oosting heeft Lars Unnerstall terug en één belangrijke knoop door te hakken

FC Twente neemt het donderdagavond op tegen het Griekse Olympiakos. Voor de Tukkers is een overwinning van levensbelang, wil het de campagne in de Europa League een vervolg geven.

Na vijf duels staat de ploeg van Joseph Oosting op drie puntjes. Drie keer leidde hij zijn ploeg namelijk naar een remise. Eerst verdiende Twente op bezoek bij Manchester United (1-1) een knap punt, daarna deed het zichzelf tegen Fenerbahçe tekort (1-1) en aan de Côte d'Azur ging het in de slotfase mis tegen een tienkoppig OGC Nice (2-2).

Ondertussen ging Twente in ondertal onderuit tegen Lazio (0-2) en was Union St. Gilloise afgelopen wedstrijd verrassend te sterk (0-1). Daarom is een driepunter tegen Olympiakos, dat in vijf wedstrijden acht punten pakte, van cruciaal belang.

Makkelijk zal dat niet worden in Griekenland. Het goede nieuws voor Oosting is wel dat Lars Unnerstall vermoedelijk fit genoeg is om het doel te verdedigen. De Duitse sluitpost vervangt Przemyslaw Tytón, die tegen PSV afgelopen weekend nog zes keer moest vissen.

Ook Ricky van Wolfswinkel is met de selectie meegereisd naar Athene. De ervaren spits ontbrak nog bij het kansloos verloren duel met PSV en zal met zijn ploeg op zoek gaan naar revanche in de Europa League.

"We hebben vanavond nog een training hier en het ziet er goed uit. Vanavond zitten nog met elkaar en dan bespreken we het. Als beiden inzetbaar zijn gaan we denk ik wel wat wijzigen”, hintte Oosting voorafgaand aan de aftrap op een aanpassing van zijn basiselftal.

“We hebben een groep waarvan iedereen basis kan spelen. We kijken altijd naar de wedstrijd wat we nodig hebben", aldus de Emmenaar, die ook weer de beschikking heeft over Bart van Rooij.

Op het middenveld zal clubtopscorer Sem Steijn worden aangekeken voor het maken van doelpunten. Samen met Youri Regeer en Michal Sadilek vormt hij het vertrouwde middenveld. Ook de achterhoede kent de gebruikelijke namen. Voorin zal Oosting de knoop moeten doorhakken: wordt het Van Wolfswinkel of Sam Lammers?

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Bruns, Hilgers, Salah-Eddine; Regeer, Steijn, Sadilek; Rots, Van Wolfswinkel, Vlap.