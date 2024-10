Vermoedelijke opstelling Ajax: Francesco Farioli voert twee wijzigingen door

Ajax krijgt donderdagavond de kans om een volgende stap te zetten richting de knock-outfase van de Europa League. De Amsterdammers spelen in Azerbaijan tegen FK Qarabag, dat de laatste jaren is uitgegroeid tot een geduchte Europa League-deelnemer. Trainer Francesco Farioli zal minimaal twee wijzigingen doorvoeren in zijn opstelling. Het duel begint om 18:45 uur en is te zien op Ziggo Sport.

In de vorige Europa League-wedstrijd van Ajax, uit tegen Slavia Praag, moest Youri Baas het veld vroegtijdig verlaten met een rode kaart. De centrumverdediger is er uiteraard niet bij, net als Davy Klaassen. De middenvelder, die op bezoek bij Heracles Almelo (3-4) de 1-1 voor zijn rekening nam, is niet speelgerechtigd. Kristian Hlynsson, Steven Berghuis, Gastón Ávila en Sivert Mannsverk zijn geblesseerd.

Op de persconferentie kondigde Farioli al aan dat Daniele Rugani de vervanger van Baas zal zijn. "We hebben een grote selectie, waarin Daniele een belangrijke speler is. Hij voegt veel dingen aan het team toe; ervaring, leiderschap en veel kennis over internationale wedstrijden. Hij is later aangesloten en heeft wat fysieke problemen gehad, maar ik geloof dat de tijd voor hem is aangebroken om te starten."

Rugani, die eveneens aanwezig was op de persconferentie, werd gevraagd naar zijn eerste maanden in Amsterdam en stelde 'positief verrast' te zijn. "Ik denk dat we een goed team hebben, met veel kwaliteit, ook in technisch opzicht. Natuurlijk moeten we luisteren naar de trainer om een zo goed mogelijk team te worden. En er voor elkaar zijn in de goede en slechte momenten, dan kun je de echte kracht en karakter van het team gaan ontdekken. Ik denk dat we mooie dingen kunnen bereiken."

Rugani zal het hart van de verdediging vormen met Josip Sutalo, terwijl de backposities worden ingevuld door Devyne Rensch (rechts) en Jorrel Hato (links). Op het middenveld wordt de niet speelgerechtigde Klaassen vervangen door Kian Fitz-Jim, die precies op tijd volledig hersteld is van zijn blessure. De 21-jarige Amsterdammer deed tegen Heracles 33 minuten mee. Kenneth Taylor en aanvoerder Jordan Henderson zijn de overige middenvelders.

Voorin krijgt Brian Brobbey een nieuwe kans van Farioli. De Oranje-international kent een ongelukkige periode, waarin hij het net maar niet weet te vinden. Concurrent Wout Weghorst maakte als invaller twee treffers tegen Heracles, maar moet het stellen met een rol als invaller. Op de flanken ligt het ook niet voor de hand dat er wijzigingen plaatsvinden. Bertrand Traoré (rechts) en Mika Godts (links) ondersteunen Brobbey voorin.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Rugani, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.