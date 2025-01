Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli moet wijzigen tegen geplaagd sc Heerenveen

Ajax heeft alle ploegen om zich heen zaterdag punten zien verspelen en kan zondag een aanzienlijke slag slaan in de jacht op directe Champions League-kwalificatie. De Amsterdammers nemen het in Friesland op tegen sc Heerenveen, waar trainer Francesco Farioli over een fitte selectie lijkt te kunnen beschikken. Desondanks zal hij noodgedwongen een wijziging moeten doorvoeren. Het duel in het Abe Lenstra Stadion begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 3.

De officiële aankondiging ontbreekt nog, maar alles wijst erop dat Devyne Rensch komende week naar AS Roma vertrekt. De clubs zijn zo goed als akkoord en vanuit Italië klonk donderdag het nieuws dat Rensch er niet meer bij is in Friesland.

Davy Klaassen en Owen Wijndal liepen vorige week tegen RKC Waalwijk een gekneusde knie op, waardoor zij midweeks het TOTO KNVB Bekerduel met AZ moesten laten schieten. Het is afwachten of zij in Heerenveen deel zullen uitmaken van de wedstrijdselectie. Een basisplaats is voor beide spelers in ieder geval ver weg, daar Farioli over fittere spelers beschikt.

Remko Pasveer zal onder de lat verschijnen. De logische vervanger van Rensch op de rechtsbackpositie is Anton Gaaei. Jorrel Hato staat aan de andere kant het veld op linksback. Centraal achterin is het de vraag wie Youri Baas gaat vergezellen. Josip Sutalo is normaliter de eerste keus, maar de Kroaat heeft door ziekte en de naweeën daarvan al ruim een maand geen officiële minuten gemaakt.

In die maand was Sutalo’s vervanger Daniele Rugani een stabiele factor in de verdediging, waardoor Farioli voor een lastige keuze komt te staan. De trainer hamert bijna wekelijks op het belang van fitheid en ritme en komt volgens die richtlijnen normaliter uit bij Rugani. Het middenveld lijkt in principe vast te staan met Kian Fitz-Jim, Kenneth Taylor en controleur Jordan Henderson, al kan Farioli ook kiezen voor Berghuis in plaats van Fitz-Jim.

Farioli wisselt bijna wekelijks van spits, maar verraste tegen AZ door Brobbey voor het tweede duel op rij in de basis te posteren. Wout Weghorst, die Brobbey zowel tegen RKC als AZ niet zag scoren, keert tegen Heerenveen terug in de basis. Bertrand Traoré start op rechts, terwijl Mika Godts het vanaf links mag laten zien.

Brobbey en Hato staan op scherp en als zij geel pakken, missen zij op op 2 februari de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. De Rotterdammers speelden zaterdag gelijk tegen Willem II (1-1) en worden bij een Amsterdamse zege op negen punten van de tweede plaats gezet. En ook de andere ploegen om Ajax heen verspeelden punten. FC Utrecht speelde gelijk tegen AZ (0-0), terwijl PSV verloor van PEC Zwolle (3-1). Als Ajax wint, is het één punt verwijderd van koploper PSV.

SC Heerenveen

Heerenveen ging midweeks af in het bekertoernooi tegen de (top)amateurs van Quick Boys en aast op eerherstel. In aanloop naar Ajax-thuis liet trainer Robin van Persie weten dat hij moet puzzelen. Ion Nicolaescu, Luuk Brouwers en Pawel Bochniewicz zijn geblesseerd, terwijl Oliver Braude er niet bij is wegens een schorsing. Winteraanwinst Milos Lukovic is nog niet speelgerechtigd.

Hussein Ali, Jacob Trenskow en Simon Olsson zijn geveld door ziekte en ook voor hen komt de wedstrijd te vroeg. Daarnaast is Sam Kersten een twijfelgeval. "Denzel Hall is ook niet helemaal okselfris", liet Van Persie weten op de clubkanalen. "Hij heeft een momentje op de training gehad, waardoor hij niet helemaal fit is."

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Rugani, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Weghorst, Godts.