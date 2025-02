Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli laat twee winteraanwinsten direct starten tegen Fortuna Sittard

Bij Ajax wil men er nog niet echt van weten, maar met minder verliespunten dan koploper PSV lijkt er wel degelijk sprake van een titelrace. De Amsterdammers spelen zondag tegen Fortuna Sittard, en trainer Francesco Farioli lijkt twee winterversterkingen direct in de basis op te stellen. Het duel in Limburg begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 1.

Ajax haalde in de afgelopen transferperiode met Matheus Magalhães, Lucas Rosa, Oliver Edvardsen en Youri Regeer vier nieuwe spelers binnen. Regeer liep vlak na zijn komst een zware enkelblessure op, waardoor hij enkele maanden moet toekijken.

Matheus gaat met Jay Gorter uitmaken wie zich de reservedoelman achter Remko Pasveer mag noemen. Rosa en Edvardsen lijken in Sittard wel direct aan de aftrap te verschijnen, wat onder meer te maken heeft met de situatie van hun concurrenten.

Jorrel Hato stond vorige week op scherp en is na zijn gele kaart tegen Feyenoord geschorst voor het treffen met Fortuna. Farioli kan ervoor kiezen om Daniele Rugani op te stellen als Hato’s vervanger, waardoor Youri Baas op linksback terechtkomt.

Echter hoeft Farioli zijn centrum niet uit elkaar te halen als hij kiest voor zijn zo gewenste multifunctionele defensieve versterking: Rosa. De Braziliaan vormt in dat geval de achterhoede met Baas, Josip Sutalo en rechtsback Anton Gaaei. Pasveer staat tussen te palen.

Op het middenveld lijkt Farioli andermaal de voorkeur te geven aan Davy Klaassen boven Kian Fitz-Jim. Aanvoerder Jordan Henderson is de controleur, terwijl Kenneth Taylor wat meer vooruitgeschoven op 8 staat.

Brian Brobbey krijgt in 2025 steevast de voorkeur boven Wout Weghorst en maakte in de Klassieker zijn bevrijdende tweede Eredivisie-doelpunt van het seizoen. Bertrand Traoré start op rechts, al heeft Farioli met Steven Berghuis een gelijkwaardig alternatief achter de hand. Op links ligt een basisplaats voor Edvardsen voor de hand, daar Mika Godts de Klassieker van een week geleden nog moest laten schieten wegens een hamstringblessure.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Edvardsen.