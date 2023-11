Vermeulen en Afellay verbazen zich na Ajax-interview: ‘Is toch gênant?'

Maandag, 6 november 2023 om 07:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:02

Arne Vermeulen en Ibrahim Afellay verbazen zich over Ajax, dat in de eerste maanden niet naar aanwinst Chuba Akpom lijkt te hebben omgekeken. De Engelse spits was zondag goed voor twee treffers tegen sc Heerenveen (4-1). Na afloop liet hij tegenover de NOS weten dat hij zich in zijn beginperiode alleen voelde.

Akpom was afgelopen week goed voor drie doelpunten in twee invalbeurten. De spits prees na het duel met Heerenveen zijn nieuwe trainer John van ‘t Schip voor zijn menselijke omgang met de spelers. "Dit was een geweldige week. De beste week sinds ik hier ben, om eerlijk te zijn.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Akpom deelt met compliment aan Van 't Schip ook enorme sneer uit aan Steijn

Akpom liet na de zege op sc Heerenveen doorschemeren geen vertrouwen te voelen van ex-coach Steijn. Lees artikel

Ajax betaalde liefst maximaal veertien miljoen euro aan Middlesbrough voor Akpom, die het moeilijk had in zijn eerste periode. De spits werd gehaald op voorspraak van de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat, maar voelde geen vertrouwen van ex-coach Maurice Steijn, zo liet hij doorschemeren. Ook vertelde Akpom tot voor kort in een hotel te hebben gewoond.

“Die gozer laat merken dat hij twee maanden met de ziel onder de arm heeft gelopen bij een club die hem heeft gehaald. Dat is toch gênant?”, zegt Vermeulen bij Studio Voetbal na het zien van het interview van Akpom aan de NOS, waarin hij toegaf een lastige beginperiode te hebben gehad.

“Klopt, niemand heeft zich blijkbaar om die jongen bekommerd”, reageert Afellay. “Hij zit natuurlijk in een ander land waar hij de taal niet spreekt, een totaal nieuwe omgeving, het draait voor geen meter, dan kan ik me voorstellen dat hij zich na zijn doelpunten als een vis in het water voelt.”

Vermeulen stelt dat Ajax de gehaalde spelers aan hun lot heeft overgelaten. “Dat kan natuurlijk niet. Dat zijn idiote dingen. Nu doet Ajax wel normale dingen. Dan word je gewoon vierde. Daarvoor hebben ze alles verprutst wat ze maar konden verprutsen. Wat er nu gebeurt is niet geniaal, maar normaal."

Van Hooijdonk noemt de uitspraken van Akpom over zijn gebrek aan aandacht van de club en Steijn ‘best apart’. “Als je ergens een nieuwe speler bent, ben je normaal gesproken in de eerste weken een koning en wordt alles voor je gedaan.”