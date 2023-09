Veerman: ‘Zij hebben een speler die duurder is dan onze hele selectie’

Donderdag, 21 september 2023 om 08:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:52

Joey Veerman staat er niet van te kijken dat PSV er geen moment aan te pas is gekomen tegen Arsenal. De Eindhovenaren maakten woensdagavond pijnlijk kennis met hun terugkeer in de Champions League en gingen er met 4-0 af in het Emirates Stadium. Heel vreemd is dat niet, meent Veerman. "Zij hebben een middenvelder gehaald die duurder is dan onze hele selectie."

Ondanks dat PSV met duidelijke cijfers huiswaarts werd gestuurd, had de schade niet zo hoog uit hoeven vallen volgens Veerman. "Een aantal keren kwamen we wel goed door aan de linkerkant, maar dan is de voorzet niet goed of de verdedigers staan goed", zei de middenvelder na afloop bij Ziggo Sport. "Ik denk wel dat we meer uit de mogelijkheden hadden kunnen halen."

Ook in de tweede helft lag het initiatief bij Arsenal. "Wij houden er gewoon van om de bal te hebben", gaat Veerman verder. "Dat is tegen Arsenal iets lastiger dan in de Eredivisie. Uiteindelijk moeten we dit weekend gewoon weer van Almere City winnen, want we willen kampioen worden. We wisten dat Arsenal de betere ploeg zou zijn. We moeten niet doen alsof dit zomaar uit de lucht komt vallen."

Het verschil in koopkracht tussen beide clubs zegt volgens Veerman genoeg. "Volgens mij is dit de tweede duurste ploeg ter wereld. Het liefst zeg je het als voetballer niet, maar je weet dat dit kan gebeuren. Zij hebben een middenvelder gehaald van 120 miljoen (Declan Rice, red.). Die is duurder dan onze hele selectie. Dat zijn geen excuses hoor, maar het is wel zoals het is."