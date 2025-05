Vandaag Inside bikkelhard voor Noa Lang: 'Die heeft echt geen hersencel. Nul'

Dat Noa Lang een nieuwe tatoeage heeft, is voer voor discussie in Vandaag Inside. Johan Derksen en met name Chris Woerts oordelen hard als ze de beelden zien van de bijzondere tattoo van de PSV'er.

Donderdagavond plaatste Tattoo Chybs een video van Lang op Instagram. De spraakmakende aanvaller van PSV beweert ‘een grote stap’ in zijn leven te hebben gezet met zijn nieuwe tattoo.

“Ik ga een tattoo zetten op een plek... Maar ja, boeit mij het. Ik heb schijt. Ik ben niet shaky, let’s go man”, aldus Lang.

Derksen

''Ik heb niks met dat jochie. Die heeft zijn eigen brabbeltaaltje'', kan Johan Derksen bijzonder weinig met de excentrieke aanvaller van PSV.

''Ik heb er niks van verstaan. Ik heb er helemaal niks van verstaan'', lacht Van der Gijp na het zien van de beelden van Lang met een nieuwe tattoo.

''Hij heeft er een nieuwe tatoeage bij. Maar ik denk dat Peter Bosz liever heeft dat hij een keer meeverdedigt'', heeft Derksen alleen interesse in de voetbalkwaliteiten van Lang.

''Hij spreekt geen Brabants'', voegt Wilfred Genee toe met gevoel voor cynisme. ''Het is een soort Marokkaans'', vult Woerts aan.

''Hij heeft wat Robin van Persie vroeger had'', aldus Derksen. ''Mexx Meerdink heeft dat ook'', merkt tafelgenoot Hélène Hendriks op.

''Maar als die Lang niet had gevoetbald, had hij in de bak gezeten'', is Woerts totaal niet onder de indruk van de vleugelaanvaller van PSV. ''Hij provoceert dan ook met een Ajax-shirt over zijn schouder op Instagram. Die heeft echt geen hersencel. Nul.''