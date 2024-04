Van 't Schip grapt op persconferentie Ajax over geschorste Alex Kroes

Ajax werd afgelopen zondag historisch afgeslacht door Feyenoord, dat de Amsterdammers de grootste nederlaag uit de clubhistorie toebracht (6-0). Door de zege van NEC bij Vitesse (0-3) is Ajax in de Eredivisie afgedaald tot plek zes.

Ajax heeft een probleem als het een of meerdere thuiswedstrijden moet spelen voor de play-offs om Europees voetbal. De Amsterdammers kunnen vanwege geplande concerten van De Toppers niet terecht in de eigen Johan Cruijff ArenA.

Volgens De Telegraaf zijn er drie opties voor Ajax als het onverhoopt in de play-offs terechtkomt: spelen op Sportpark de Toekomst, de wedstrijd omdraaien of de wedstrijd op een andere locatie spelen. Van ‘t Schip is daar naar eigen zeggen ‘absoluut’ niet mee bezig.

“We moeten in de resterende wedstrijden de juiste resultaten zien te behalen en dan proberen we de play-offs uiteraard te ontlopen”, zegt de trainer van Ajax voorafgaand aan het duel met FC Twente van komende zondag.

“Of Ajax bij het eventueel spelen van de play-offs al heeft toegezegd om het thuisvoordeel weg te geven? Daar heb ik nog niks over gehoord. Voor dat topic moet je bij de directie of de algemeen directeur zijn, maar we hebben geen algemeen directeur meer, hè”, doet Van ‘t Schip de enorme bestuurlijke chaos af met een grap.

De Raad van Commissarissen van Ajax besloot Kroes begin deze maand als algemeen directeur te schorsen, omdat hij aandelen van de club zou hebben gekochten met voorkennis.

Van 't Schip krijgt vervolgens de vraag hoe hij met de onrust.binnen Ajax omgaat. "Hoe het bij mij binnenkomt? Het is een heel vervelend jaar. Niet alleen voor mij, maar voor alle supporters van Ajax. Wij hebben geen controle op alle onrust. Dat het heel onrustig is, dat is duidelijk."

