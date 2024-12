Van Nistelrooij nu al geliefd bij Leicester City: 'Iedereen staat achter de Nederlandse legende'

Ruud van Nistelrooij vertrok onlangs bij zijn geliefde Manchester United, maar blijft desondanks behouden voor de Premier League. De voormalig goaltjesdief van onder meer the Red Devils, Real Madrid en PSV moet ervoor zorgen dat laagvlieger Leicester City ook volgend seizoen op het hoogste niveau in Engeland speelt. Voetbalzone praat met Leicester City-watcher Callum Boyle over wat RVN kan verwachten in het King Power Stadium, nog niet zolang geleden de thuishaven van de Engelse kampioen, maar waar nu tegen degradatie wordt gestreden.

Door Rian Rosendaal

''Er heerst een gevoel van opwinding over de aanstelling van Ruud van Nistelrooy bij Leicester City'', vat Boyle, die the Foxes al jaren volgt voor diverse Engelse media, het geval samen dat momenteel in en rond Leicester heerst. De 48-jarige manager uit Nederland tekende vorige week een contract tot de zomer van 2027 in Leicester, wat aangeeft dat de clubleiding voldoende vertrouwen heeft in de nieuwe keuzeheer, die voor de verandering een keer niet werkzaam is in de absolute top en dinsdagavond zijn vuurdoop beleeft tegen West Ham United.

Al veel ervaring

Van Nistelrooij was tot dusver alleen bij PSV hoofdtrainer. Bij Manchester United fungeerde hij slechts enkele maanden als assistent van de inmiddels ontslagen Erik ten Hag. Volgens Boyle is dat echter geen reden om te zeggen dat hij nog te weinig ervaring heeft als eindverantwoordelijke. ''Mensen vergeten dat Ruud al meer dan tien jaar ervaring heeft als trainer, nadat hij begon in de jeugdopleiding van PSV en langzaam de weg naar de top van de trainerswereld bewandelde.'' Van Nistelrooij was naast werken op clubniveau ook, verdeeld over twee periodes, assistent-bondscoach van het Nederlands elftal en heeft inmiddels dus de nodige kleedkamers van binnen gezien.

Imago

Boyle heeft er alle vertrouwen in dat nummer zestien Leicester City onder leiding van Van Nistelrooij de weg omhoog weet te vinden in de Premier League. ''Van Nistelrooy was een pure winnaar in zijn tijd als speler en heeft dezelfde mentaliteit als manager. Twee van de drie prijzen veroveren in je eerste volledige seizoen als hoofdtrainer is geen geringe prestatie.'' De Engelse journalist doelt hiermee op de jaargang 2022/23, toen PSV met Van Nistelrooij aan het roer de Johan Cruijff Schaal en TOTO KNVB Beker veroverde. Alleen de landstitel moest aan het Feyenoord van toenmalig coach Arne Slot worden gelaten.

Van Nistelrooij droeg als speler vijf seizoenen het shirt van Manchester United en diende de club enige tijd als assistent-manager. De geboren Brabander weet dus wat er voor nodig is om in het harde profmilieu van Engeland te overleven. De gewezen topschutter kent derhalve de valkuilen die ook in Leicester ongetwijfeld op de loer liggen. ''Zijn kennis van de Premier League is een groot voordeel voor Leicester en gezien zijn status in de voetbalwereld zal hij het respect afdwingen van een team met een aantal grote persoonlijkheden'', voegt Boyle toe.

Vardy

De opvolger van de ontslagen Steve Cooper krijgt bij Leicester onder meer te maken met de immens populaire Jamie Vardy. Het inmiddels 37-jarige boegbeeld van de club maakte de absolute glorietijd nog mee, waarin de landstitel en de FA Cup werd veroverd en de kwartfinale in de Champions League werd bereikt. De situatie is enkele jaren geleden heel anders voor Leicester, maar desondanks bleef Vardy de club uit East Midlands altijd trouw. In aanvallend opzicht zal ook veel afhangen van de 33-jarige Jordan Ayew en de pas negentienjarige Argentijn Facundo Buonanotte. Leicester scoorde pas zestien keer in de eerste dertien Premier League-duels van dit seizoen, dus daar is zeker verandering in aan te brengen. Bobby De Cordova-Reid is niet altijd basisspeler, maar pikt geregeld zijn doelpunt mee als invaller.

Imago

Op het middenveld zorgen Wilfred Ndidi, al sinds 2017 verbonden aan Leicester, en de Fransman Boubakary Soumaré voor de balans. In de achterste linie is Conor Coady (31), met tien interlands voor Engeland achter zijn naam, de onbetwiste leider. De Belg Wout Faes is eveneens een vertrouwd gezicht in de achterhoede van Leicester, dat onder Cooper wisselt met drie of vier verdedigers opereerde. De Deense doelman Mads Hermansen moest al 27 keer de gang naar het net maken in competitieverband. Van Nistelrooij heeft dus ook in verdedigend opzicht het nodige te repareren de komende tijd.

Flexibel

Veel verschillende spelers en karakters dus in de selectie van Leicester. Volgens Boyle is dat juist de uitdaging die Van Nistelrooij graag aangaat. ''Eén van de grootste kwaliteiten van Van Nistelrooij is zijn vermogen om zich aan te passen aan verschillende situaties, zowel tactisch als op mentaal vlak. En dat is zeer welkom bij de supporters van Leicester na wat ze hebben gezien onder Steve Cooper.'' De inmiddels ontslagen Welshman kreeg vaak het verwijt dat Leicester niet aantrekkelijk genoeg voetbalde en puur op resultaat speelde. Boyle, en ook de Leicester-aanhang, hoopt dat daar onder zijn opvolger verandering in gaat komen.

Cooper behield Nottingham Forest in mei 2023 enigszins verrassend voor de Premier League, al werd hij een halfjaar later alsnog ontslagen bij de tweevoudig Europacup I-winnaar na een serie slechte resultaten. Medio 2024 kreeg hij met een driejarig contract op zak een nieuwe kans als manager in Leicester. Na vijf duels op rij zonder overwinning en met aanzwellende kritiek van de buitenwacht werd Cooper eind november op straat gegooid, een scenario dat Doyle allang zag aankomen. ''Vóór de komst van Cooper heerste er een gevoel van onvermijdelijkheid dat Leicester al snel zou zakken op de ranglijst en bij de onderste drie in de Premier League zou eindigen.''

Imago

Nieuwe hoop

Cooper liet Leicester inderdaad achter in een moeilijke situatie. Leicester staat slechts één punt boven de degradatiestreep en het doemscenario van na één seizoen terugkeren naar de Championship is behoorlijk realistisch. Het tijdperk-Cooper is echter al snel afgesloten, met Van Nistelrooij als de beoogde redder van the Foxes. ''Er stroomt een golf van optimisme door Leicester en iedereen staat volledig achter de Nederlandse legende. Men gelooft echt dat hij zeer succesvol kan zijn bij deze club'', sluit Boyle zijn analyse met het nodige optimisme af.