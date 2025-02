Van Hanegem ergerde zich dood tijdens PSV - Feyenoord: 'Ik had niet afgetrapt, ik zweer het je'

Willem van Hanegem houdt zich vrijdag niet in tijdens de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. De voormalig speler en trainer van Feyenoord zag woensdag in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV iets ongelooflijks gebeuren.

Johan Bakayoko maakte de 1-0 voor PSV in de eerste helft. Er was direct commotie, want Ismael Saibari leek het zicht van doelman Timon Wellenreuther te belemmeren. Pol van Boekel en VAR Jochem Kamphuis oordeelden echter dat de openingstreffer van de Eindhovenaren geldig waren.

''Toen ik zat te kijken dacht ik: zal ik nog blijven kijken of niet?'', analyseert Van Hanegem samen met Wessel Penning de topper in de beker. ''Het is toch ongelofelijk, je moet blind zijn als je het niet ziet.''

Van Hanegem had het wel geweten als hij in de schoenen van Feyenoord-trainer Brian Priske had gestaan. ''Gewoon stoppen. Ik had niet afgetrapt, ik zweer het je. Als je stopt met voetballen dan moet hij (Van Boekel, red.) wel gaan kijken, dat is toch heel logisch?''

De Feyenoord-legend buigt zich in de podcast tevens over de positie van Priske in De Kuip. De Kromme ergert zich aan de geruchten over een mogelijk ontslag van de Deense trainer in Rotterdam.

''Alles en iedereen begon op de tv te roepen over Priske toen hij zei dat het heilige vuur weg was. Waarom zou je dat dan niet mogen zeggen als dat zo is?'', snapt Van Hanegem de veelbesproken uitspraken van Priske wel.

''Wat moet hij dan zeggen, dat het loopt als een trein? Als we nou stoppen met allemaal de hele tijd blijven zaniken. Je moet zorgen dat die jongens het vertrouwen terugkrijgen'', geeft Van Hanegem tot slot mee aan de vaak bekritiseerde coach van Feyenoord.