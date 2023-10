Van Bommel en Antwerp andermaal de boot in na hattrick van invaller Evanilson

Woensdag, 25 oktober 2023 om 23:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 09:43

Royal Antwerp moet nog altijd wachten op zijn eerste punt in de Champions League. De ploeg van Mark van Bommel leek na de 1-0 van Alhassan Yusuf op weg naar minimaal een punt, maar na rust sloeg FC Porto genadeloos toe: 1-4. Grote man aan de kant van de Portugezen was Evanilson, die pas vlak voor rust zijn entree maakte en een hattrick produceerde. Antwerp heeft dus nog nul punten in Groep H, terwijl Porto met zes uit drie hard op weg is naar kwalificatie. FC Barcelona leidt de groep met negen punten; Shakhtar Donetsk staat derde met drie punten.

Twee Nederlanders kregen een basisplaats toebedeeld van Van Bommel: Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen. Gyrano Kerk en Owen Wijndal zaten op de bank, al zou laatstgenoemde wel na een uur invallen. Porto hanteerde een 4-4-2-formatie. Trainer Sérgio Conceição hield zoon Francisco Conceição op de bank, net als een andere voormalig Ajacied: Jorge Sánchez. De Mexicaan betrad halverwege de tweede helft het veld.

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam van de voet van Galeno, die het goalie Jean Butez moeilijker had moeten maken. Porto had de wedstrijd in de openingsfase onder controle, terwijl Antwerp het vooral op de counter probeerde. Zo bediende Jelle Bataille ploeggenoot Arbnor Muja, die het Diogo Costa niet al te lastig maakte.

Tien minuten voor rust kwam Antwerp vrijwel uit het niets op voorsprong. Janssen leed balverlies, maar Porto volgde dat voorbeeld. Janssen bracht de bal via een Portugese verdediger precies goed voor Yusuf, die op uiterst overtuigende wijze de bovenhoek vond: 1-0. Vlak voor rust kreeg Porto nog een tegenvaller te verwerken met het uitvallen van Wendell. Hij liet zich vervangen door Evanilson, wat Porto achteraf gezien bijzonder goed uitkwam.

????????????????! ?? Evanilson maakt zijn hattrick compleet en prikt ze ook nog eens allemaal in één helft binnen ??#ZiggoSport #UCL #ANTPO pic.twitter.com/KcXGWjzxps — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 25, 2023

Vlak na de start van de tweede helft maakte de Braziliaan er namelijk 1-1 van. Hij werd vogelvrij bereikt op de rand van de zestien en verschalkte Butez met een verraderlijke inzet. Het bleek de start van een prachtige helft voor Porto. Stephen Eustáquio kreeg te veel ruimte aan de rechterkant en schilderde de bal fraai in de bovenhoek: 1-2.

Toby Alderweireld kwam nog dicht bij de 2-2, maar de voormalig Ajacied zag zijn kiezelharde poging op de lat uiteenspatten. Ogenblikken later was het duel gespeeld. Met een heerlijke volley maakte Evanilson zijn tweede van de avond: 1-3.

In een poging nog iets aan de stand te veranderen besloot Van Bommel Muja, Janssen en Michel-Ange Balikwisha naar de kant te halen. Het sorteerde echter niet het gewenste effect. Evanilson maakte er in de slotfase ook nog eens 1-4 van. Op aangeven van Taremi lobte de Braziliaan heerlijk over de half uitgekomen Butez heen, waarmee hij zijn hattrick completeerde.