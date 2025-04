Van Basten openhartig over meest confronterende scène uit serie over zijn leven: 'Ingrijpend en pijnlijk'

Marco van Basten heeft voor de camera van FC Update meer verteld over zijn serie BASTA. De serie gaat in 2026 in première op Videoland. Van Basten was dinsdag samen met acteur Chris Peters aanwezig op een persmoment om vragen te beantwoorden.

Tijdens de persconferentie werd de voormalig spits gevraagd naar het meest confronterende moment uit de serie, waarvan de opnames nog in volle gang zijn. Lang hoefde Van Basten niet na te denken.

“Het is niet zo dat ik alle scènes in mijn hoofd heb, maar die ene met dat Ilizarov-apparaat is natuurlijk een hele vervelende, ingrijpende en pijnlijke’, antwoordt de analist van Ziggo Sport openhartig op het persmoment.

Van Basten kwakkelde tijdens zijn loopbaan als speler veelvuldig met enkelblessures. De drievoudig winnaar van de Ballon d’Or besloot daarom een alternatief te gebruiken, vernoemd naar de Russische arts Ilizarov.

Het apparaat van Ilizarov moest ervoor zorgen dat er nieuw kraakbeen gemaakt zou worden in de enkel van San Marco. Daarvoor moesten er dikke schroeven in de rechterenkel van Van Basten.

Van Basten moest vervolgens zelf die schroeven ook nog eens twee keer per dag aandraaien. “Uiteindelijk gingen ze zelfs stuk”, zei de legendarische aanvaller eerder al eens tegenover Voetbal International.

“Het is een treurige scène, maar ik hoop dat er af en toe ook iets te vieren en te lachen valt. De serie kent ook mooie momenten, er zit van alles wat in”, besloot Van Basten.