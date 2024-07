Valentijn Driessen tovert lach op gezicht van Ronald Koeman met vraag over Wout Weghorst

Wout Weghorst heeft zich professioneel ingesteld op zijn reserverol, zo vertelt bondscoach Ronald Koeman tijdens de persconferentie in aanloop naar het uitzwaaiduel van het Nederlands elftal met IJsland.

Weghorst was volgens Valentijn Driessen, chef sport van De Telegraaf, niet zo blij met zijn reserverol tijdens de gewonnen oefenwedstrijd tegen Canada (4-0). De spits was bij zijn invalbeurt wel direct trefzeker.

"Of hij de enige was die een beetje een weerwoord had? Nee, hij was heel correct", aldus de keuzeheer. "Tuurlijk hoort hij liever een andere boodschap, maar hij weet waar hij aan toe is. En dan is het aan Wout om aan mij te tonen dat het de verkeerde keuze is."

"Maar ik schets een plaatje waarin iedereen zich moet schikken, en dat doet Wout ook. Hij heeft genoeg kwaliteiten voor een hele belangrijke rol." Koeman sluit ook helemaal niet uit dat Weghorst de nodige minuten gaat maken.

"Wie zegt mij dat hij niet op een gegeven ogenblik gaat spelen? Binnen deze selectie is dat mogelijk." Tot slot heeft Driessen nog een vraag voor Koeman. Het betreft weer Weghorst. "Vind je het ook een Ajax-voetballer?", vraagt de journalist.

Die vraag tovert een lach op het gezicht van Koeman. Eerder deze week meldde onder andere het Algemeen Dagblad dat Ajax, net als overigens FC Twente, in de markt is voor de boomlange aanvalsleider.

"Daar hoef ik niet op te antwoorden", lacht de bondscoach. "Hij heeft zijn rol bij het Nederlands elftal. En clubs moeten maar bepalen wie ze willen halen." Met Brian Brobbey en eventueel Wout Weghorst zou Ajax twee Oranje-internationals in de aanvalslinie hebben.

"Of het een mogelijkheid is dat ze samen in de spits spelen bij het Nederlands elftal? Nee, op dit moment niet. Misschien in een situatie waarin je achterstaat dat het een mogelijkheid is, maar wij spelen met één nummer negen", besluit Koeman.