Valentijn Driessen waarschuwt Ronald Koeman: 'Dat zou een blamage zijn'

Ronald Koeman en Nigel de Jong moeten alles op alles zetten om Mohamed Ihattaren te overtuigen om voor het Nederlands elftal te kiezen, zo betoogt Valentijn Driessen in zijn nieuwe column in De Telegraaf.

Ihattaren is bezig aan een geweldige opmars bij RKC. De linksbenige middenvelder zette alles op alles om fysiek weer fit te worden en ziet dat beloond worden door RKC-trainer Henk Fräser.

De Waalwijkers verkeren eigenlijk in prima vorm en maken daarom - niet in de laatste plaats dankzij Ihattaren - nog altijd kans op lijfsbehoud. De creatieveling liet zondag bij Goedemorgen Eredivisie al weten dat er meerdere clubs waren die zich bij zijn zaakwaarnemer hadden gemeld.

Wie ook aanklopte bij José Fortes Rodriguez was de KNVB. De Nederlandse voetbalbond benaderde namelijk de entourage van Ihattaren met de vraag of hij voor Jong Oranje wil uitkomen. De Hollandse beloften spelen in maart tegen Roemenië en Italië.

Uiteindelijk werd Ihattaren niet opgeroepen, maar door de interesse van zowel de Nederlandse als de Marokkaanse voetbalbond is hij wel weer aan het twijfelen geslagen, liet hij merken. Eind 2019 besloot de voetballer nog voor een interlandcarrière bij Oranje, waar hij ook de jeugdelftallen doorliep, maar ondanks een uitverkiezing maakte hij zijn debuut nog niet.

"Samen met Koeman moet Nigel de Jong, directeur topvoetbal van de KNVB, alles in het werk stellen om Ihattaren uit handen van Marokko te houden en hem voor Nederland te laten kiezen", schrijft Driessen maandag in zijn column.

"Desnoods met Jong Oranje als sluiproute. Bondscoach Michael Reiziger zou hem kunnen oproepen voor de oefeninterlands tegen Italië en Roemenië of voor het EK komende zomer. Hoewel Ihattaren dan nog steeds voor Marokko kan kiezen, zou een eventuele stap naar het grote Oranje dan meer voor de hand liggen."

"Het zou een blamage zijn als De Jong na verdediger Dean Huijsen (Spanje) en middenveldster Lily Yohannes (Verenigde Staten) ook Ihattaren door de vingers laat glippen voor Nederland", wijst de chef sport van de ochtendkrant tenslotte naar andere spelers die niet voor het Nederlands elftal kozen.