Valentijn Driessen heeft met verbazing zitten kijken naar het interview dat Virgil van Dijk gaf na afloop van Nederland - Bosnië en Herzegovina (5-2), zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. Van Dijk bestempelde zichzelf als ‘de grote leider’, maar dat vindt Driessen ‘potsierlijk en aandoenlijk’.

Na afloop van het EK deze zomer heerste er twijfel bij Van Dijk of hij nog twee jaar door wilde gaan bij het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman vloog naar Liverpool voor een gesprek met zijn aanvoerder, waarna de beslissing wel gemaakt was. Van Dijk is nog altijd dusdanig belangrijk voor dit Oranje, dat hij er ook op het WK in 2026 nog bij zal zijn.

Na afloop van de wedstrijd tegen Bosnië noemde Van Dijk zichzelf de grote leider, wat tot verbazing leidde bij Driessen. “Echte leiders laten liever anderen over hun leiderschap oordelen”, begint hij. “Mensen die zichzelf de ’grote leider’ noemen, zijn vaak doorgeschoten narcisten met een dubieuze reputatie. Onder die noemer valt Van Dijk niet te scharen.”

“Dat hij over zichzelf als ’grote leider’ sprak, deed potsierlijk en tegelijk ook aandoenlijk aan. Het leek op borstklopperij, maar kwam eerder voort uit onzekerheid. Omdat Van Dijk op het EK meer dan ooit ter discussie stond. Alleen dat betrof zijn inbreng als speler”, doelt Driessen op de teleurstellende prestaties die Van Dijk leverde in Duitsland.

“ Niemand stelt vraagtekens bij het leiderschap van Van Dijk bij Oranje. Dat hij het nodig vond om zijn leiderschap te benadrukken betekent dat de hiërarchie bij het Nederlands elftal niet wezenlijk zal veranderen”, zo luidt de conclusie van Driessen.

Driessen hoopt toch dat er, met de frisse wind die door het Nederlands elftal waait, nieuwe leiders opstaan. “Jongens als Gakpo, Reijnders of Schouten misschien. Dat zou voor de ontwikkeling van Oranje gezond zijn. Zoals de nieuwe gezichten van Zirkzee en Gravenberch in de basis het spel verfristen.”

Ook laat Driessen nog kort zijn mening doorschemeren rondom het Weghorst-incident bij Oranje. Hij verwacht dat het een hevige strijd gaat opleveren om de spitspositie bij Ajax. “Bij Ajax weten ze gelijk wat ze staat te wachten met het aantrekken van Weghorst. Dat gaat nog wat worden met de twee internationals Weghorst en Brobbey, die elkaars directe concurrenten zijn voor de spitspositie.”