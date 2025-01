Tyrell Malacia ruilt Manchester United op huurbasis in voor club uit topcompetitie

Tyrell Malacia gaat Manchester United tijdelijk verlaten. Dit melden bronnen rondom de speler zaterdag aan Voetbal International. De linksback van de Engelse grootmacht gaat op huurbasis verder in een Europese topcompetitie, al is de naam van de nieuwe club van Malacia nog niet bekend.

Manager Rúben Amorim heeft vrijdag aan Malacia laten weten dat hij op huurbasis mag vertrekken bij Manchester United. De Portugese coach ziet in de voormalig Feyenoorder geen basisspeler en acht het verstandig dat Malacia elders speelminuten gaat maken.

Malacia speelt maar mondjesmaat bij Manchester United. Desondanks is er volgens Voetbal International volop interesse in de vleugelverdediger Uit bijna alle Europese topcompetities is er geïnformeerd naar de mogelijkheid om de Nederlander een huurovereenkomst aan te bieden.

De bankzitter van Manchester United ziet ook wel in dat hij Manchester United beter tijdelijk de rug toe kan keren. De verwachting is dat de linksback op korte termijn zijn jawoord geeft aan een andere club. Malacia weer vooral weer wekelijks spelen na een lange periode vol blessureleed.

Malacia keerde eind november terug bij Manchester United, na anderhalf jaar revalideren. De flankspeler stond sinds mei 2023 aan de kant. Sinds de komst van Amorim kwam Malacia tot zes wedstrijden.

Amorim had zondag nog een rol als invaller in petto voor Malacia in de gewonnen FA Cup-wedstrijd tegen Arsenal. Vier dagen later zag de linksback vanaf de bank toe hij zijn teamgenoten met de grootste moeite met 3-1 wonnen van hekkensluiter Southampton.

Kort na de zege op Southampton liet Amorim aan Malacia weten dat hij het seizoen elders zal afmaken. Het is nu afwachten welke club de verdediger zal presenteren als huurling.