Twijfel over Ajax-target Henderson: ‘Hij is geen nummer 6, ik geloof er niet in’

Jan Boskamp denkt niet dat Ajax er goed aan doet om Jordan Henderson naar Nederland te halen, zo heeft hij gezegd in een video-item op het YouTube-kanaal van Vandaag Inside.

Boskamp denkt dat Ajax behoefte heeft aan een verdedigende middenvelder. “Maar Henderson is geen verdedigende middenvelder. Hij is geen nummer 6.”

Boskamp verklaart zich nader: “Hij heeft bij Liverpool altijd met Mohamed Salah en Trent Alexander-Arnold gespeeld. Als Alexander-Arnold ging, nam hij zijn positie over.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik vraag me af of hij bij Ajax past”, gaat het Feyenoord-icoon verder. “Hij was bij Liverpool géén bepalende speler. Ik geloof er niet in, moet ik eerlijk zeggen.”

Henderson vertrok afgelopen zomer voor vijftien miljoen euro naar Saudi-Arabië, maar wist niet echt te aarden in het Midden-Oosten, waardoor hij nu al wil terugkeren naar Europa.

Verschillende media, waaronder De Telegraaf wisten maandag te melden dat Ajax bijna een persoonlijk akkoord met Henderson heeft bereikt. Een deal met Al-Ettifaq lijkt gecompliceerder.

De club van manager Steven Gerrard wil de Engelsman niet zomaar laten gaan en verlangt een transfersom van Ajax. Tel daar het salaris van Henderson bij op en het wordt een dure operatie voor de club uit Amsterdam.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties