Twee wijzigingen in opstelling van Ajax tegen Besiktas: Brobbey staat in de basis

De opstelling van Ajax voor het Europa League-duel met Besiktas is bekend. Trainer Francesco Farioli voert twee wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van het 1-1 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles: Brian Brobbey vervangt Wout Weghorst, terwijl Youri Baas in de ploeg komt voor Ahmetcan Kaplan. Het duel begint om 21:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Remko Pasveer verdedigt het doel van Ajax in de Johan Cruijff ArenA, en ziet een viermansverdediging voor zich staan. Devyne Rensch, Josip Sutalo, Baas en Jorrel Hato moeten Pasveer helpen de nul zien te houden. Kaplan speelde tegen Go Ahead op de plek van Baas, die weer terug is na blessureleed.

Aanvoerder Jordan Henderson vormt het middenveld met Kian Fitz-Jim en Kenneth Taylor. Bertrand Traoré (rechts) en Mika Godts (links) zijn de vleugelspelers die Brobbey van bruikbare ballen moeten voorzien. Ex-Besiktas-spits Weghorst moet het doen met een reserverol.

Ajax heeft wat goed te maken na het matige optreden in Deventer tegen Go Ahead, waar een punt het maximale resultaat bleek te zijn. “De frustratie was groot na afloop”, vertelde Farioli op de persconferentie. “We wilden er alles aan doen om drie punten te halen. Met historie van de club of de naam Ajax win je de wedstrijd niet.”

“We mogen ook kritisch naar onszelf kijken. Na Go Ahead Eagles was het gevoel bitter. We weten wat we willen met dit elftal. Er zijn dagen dat het goed gaat en dagen dat het slecht gaat. Vooral op de dagen dat het slecht gaat, moeten we in de wedstrijd weerstand tonen. Op slechte avonden moet je niet al te slecht zijn. Dan ben je een goed team."

Farioli was tussen 2020 en 2023 trainer in Turkije en stond in die tijd meermaals tegenover Besiktas. “Ik ken de club en wie ze zijn. Ze doen altijd mee voor de titels en hebben een grote historie. Alleen hebben ze echt veel andere spelers dan in de periode dat ik in Turkije werkte."

Besiktas versterkte zich afgelopen zomer met grote namen als Ciro Immobile, João Mario, Rafa Silva en Gabriel Paulista. Immobile begint donderdag verrassend op de bank: de pas zeventienjarige Mustafa Hekimoglu staat in de spits.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst staat tweede in de Süper Lig. “Ik weet niet of dit onze grootste uitdaging is", zei Farioli vooraf. "We hebben al een aantal goede tegenstanders gehad. Maar Besiktas heeft veel individuele klasse. Het niveau van tegenstand zal hoog zijn."

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Opstelling Besiktas: Mert Günok; Svensson, Uduokhai, Gabriel Paulista, Masuaku; Al-Musrati, Jean Onana; Rafa Silva, Gedson Fernandes, Rashica; Mustafa Hekimoglu.