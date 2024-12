Twee absolute uitblinkers bij Feyenoord tegen Sparta Praag scoren hoger rapportcijfer dan 8

Feyenoord heeft woensdag uitstekende zakengedaan in de Champions League. De Rotterdammers legden tegen Sparta Praag uitstekend veldspel op de mat en werden bij de hand genomen door uitblinkers Igor Paixão en Anis Hadj Moussa. Voetbalzone deelt aan alle basisspelers een rapportcijfer uit.

Het gevaar kwam bij Feyenoord vooral van de vleugelaanvallers, die beiden ijzersterk speelde. Paixão scoorde net als zaterdag tegen RKC Waalwijk op prachtige wijze met een schot in de verre hoek, ditmaal vanbuiten het strafschopgebied. Hadj Moussa deed het kort daarna nog eens dunnetjes over door van rechts naar binnen te dribbelen en met een prachtig geplaatste boogbal de verre hoek te vinden.

Santiago Gimenez had het als spits van Feyenoord lastig in met name de eerste helft. De Mexicaan verloor regelmatig de bal en moest lang wachten op zijn eerste echte kans. In de 64ste minuut was het wel direct raak voor Gimenez, die zijn tegenstander Martin Vitík handig gebruikte als draaischijf.

Feyenoord speelde een sterke wedstrijd, maar incasseerde wel twee tegentreffers. Doelman Timon Wellenreuther was bij beide doelpunten niets aan te rekenen, maar maakte met de bal aan de voet in de opbouw wel meerdere fouten.

Timon Wellenreuther 6

Bart Nieuwkoop 6

Gernot Trauner 7

Dávid Hancko 6,5

Gijs Smal 6

Antoni Milambo 6,5

Hwang In-beom 7

Quinten Timber 6,5

Anis Hadj Moussa 8

Santiago Gimenez 6,5

Igor Paixão 8,5