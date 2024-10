Trent Alexander-Arnold helpt Engeland met schitterende vrije trap langs Finland

Engeland heeft zondag de rug gerecht na de blamage van donderdag tegen Griekenland. In en tegen Finland was het spel van de verliezend finalist van afgelopen EK niet om over naar huis te schrijven, maar toch genoeg om drie punten bij te schrijven: 1-3. Trent Alexander-Arnold zorgde voor het mooiste moment van de wedstrijd, door op schitterende wijze een vrije trap in de bovenhoek te plaatsen.

Engeland trad in Finland met een sterk gewijzigd elftal aan ten opzichte van de met 1-2 verloren wedstrijd tegen Griekenland. Interim-bondscoach Lee Carsley had nu basisplaatsen ingeruimd voor Marc Guéhi, Kyle Walker, Angel Gomes, Jack Grealish en Harry Kane. Ook stond Dean Henderson onder de lat in plaats van Jordan Pickford.

Engeland had in de openingsfase voortdurend de bal, maar kwam maar moeizaam tot mogelijkheden. Jude Bellingham zag zijn poging geblokt worden en Alexander-Arnold kreeg de bal niet tussen de palen gemikt. Na bijna twintig minuten spelen kwamen the Three Lions toch op voorsprong.

Angel Gomes, die pas zijn derde interland speelde voor de Engelsen, toonde zijn klasse door kort weg te draaien en Jack Grealish alleen voor doelman Lukás Hrádecky te zetten. De buitenspeler van Manchester City aarzelde niet en kon rustig en bekeken afronden: 0-1.

In de fase daarna was het voornamelijk Finland dat op zoek ging naar een doelpunt. Zo was Topi Keskinen tot twee keer toe dicht bij de gelijkmaker. Eerst werd zijn poging weggehaald door de Engelse defensie, daarna zag hij zijn inzet knap gekeerd worden door doelman Henderson. Kort daarna faalde Fredrik Jensen door van korte afstand over te schieten.

Na rust probeerde Engeland de wedstrijd te controleren, waardoor de Finnen nauwelijks mogelijkheden bij elkaar wisten te spelen. Alexander-Arnold gooide de wedstrijd twintig minuten voor tijd in het slot. Vanaf een meter of twintig krulde de rechtsback van Liverpool de bal vanuit de vrije trap geweldig over de muur in de kruising: 0-2.

Invaller Ollie Watkins liet zich in de slotfase ook nog zien. Met een fraaie actie ging de spits van Aston Villa om zijn directe tegenstander heen, waarna hij een goed teruggetrokken bal in huis had op Declan Rice. Met een simpele voetbeweging liet hij doelman Hrádecky kansloos: 0-3.

Uit een hoekschop zorgden de Finnen nog wel voor een eretreffer. Arttu Hoskonen kon bij de eerste paal gemakkelijk binnenknikken: 1-3. Door de overwinning komt Engeland op negen punten, evenveel als koploper Griekenland. De Grieken hebben echter nog de wedstrijd tegen Ierland tegoed.