Transfergerucht over Ajax wordt ontkracht door man die het kan weten

Trabzonspor is niet geïnteresseerd in Davy Klaassen. Dat vertelt Ertugrul Dogan, de voorzitter van de club uit Turkije, op een persconferentie. Fanatik meldde vorige week dat de 32-jarige middenvelder van Ajax hoog op het lijstje van Trabzonspor zou staan. Niet waar, dus.

“Klaassen en Romelu (een transfertarget van Feyenoord, red.) staan niet op onze agenda”, aldus Dogan. Voetbal International meldde eind maart dat Klaassen zijn aflopende contract bij Ajax met één jaar gaat verlengen zodra de Amsterdammers verzekerd zijn van deelname aan de Champions League. Dat kan na dit weekend het geval zijn.

De 41-voudig international van het Nederlands elftal werd afgelopen zomer transfervrij opgepikt door Ajax en dat is een schot in de roos gebleken. Door zijn late komst was hij in de eerste seizoenshelft uitgesloten van Europees voetbal, maar in de Eredivisie wist hij veelvuldig zijn stempel te drukken.

De teller staat dit seizoen op 32 optredens namens de Amsterdammers. Daarin was Klaassen goed voor acht doelpunten en twee assists. Aanstaande zondag kan de Hilversummer, als het resultaat bij Feyenoord – PSV meezit en er in eigen huis gewonnen wordt van NEC, beslag leggen op zijn zesde landstitel met Ajax.

Klaassen is bezig aan zijn derde periode in de hoofdstad. De middenvelder vertrok in de zomer van 2017 naar Everton en tekende een jaar later bij Werder Bremen. Medio 2020 keerde hij voor ongeveer twaalf miljoen euro terug in Amsterdam.

In de zomer van 2023 vertrok hij vervolgens naar Inter, om begin dit seizoen wederom terug te keren bij Ajax. Klaassen heeft 353 wedstrijden voor de Amsterdammers achter zijn naam staan.