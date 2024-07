Cody Gakpo bewijst met fantastische cijfers zijn waarde voor Nederlands elftal en doet mee om topscorerstitel EK

Cody Gakpo was in de eerste helft de gevierde man bij het Nederlands elftal. De Liverpool-speler zette na twintig minuten de 0-1 op het scorebord en doet derhalve mee om de topscorerstitel van het EK.

Wie anders dan Gakpo, zullen sommige Nederlandse fans gedacht hebben na de openingstreffer van de aanvaller. Na uitstekend voorbereidend werk van Jerdy Schouten zocht Gakpo zijn man op, passeerde hij die eenvoudig, en haalde hij verwoestend uit in de korte hoek: 0-1.

Het is allesbehalve Gakpo's eerste Oranje-goal op een eindtoernooi. Na zijn openingstreffer tegen Polen (2-1 winst) en gelijkmakende 1-1 tegen Oostenrijk (3-2 verlies) was de aanvaller tegen Roemenië dus goed voor zijn derde EK-treffer.

Daarmee is is hij gedeeld topscorer dit eindtoernooi. Ook Georges Mikautadze, Ivan Schranz en Jamal Musiala noteerden tot dusverre drie treffers. Twee van hen (Mikautadze en Schranz) zijn inmiddels echter al uitgeschakeld.

Reijnders en Schouten

Ook Tijjani Reijnders en Jerdy Schouten konden overigens prima cijfers overleggen in de eerste helft. Het tweetal noteerde een passingspercentage van honderd procent in het eerste bedrijf, zo liet analist Pierre van Hooijdonk zich in de rust ontvallen.

Ook op de vorige eindronde was Gakpo productief namens het Nederlands elftal. Tijdens het WK van 2022 scoorde de voormalig PSV'er ook drie keer, toen in alle groepsfaseduels: tegen Senegal, Ecuador en Qatar.

Van zijn twaalf Oranje-doelpunten maakte Gakpo dus zes (precies 50 procent, dus) op een eindtoernooi. Van alle Nederlands elftal-spelers met meer dan 7 interlandgoals, is Gakpo na Johnny Rep daarmee de speler met het hoogste percentage van interlanddoelpunten op een EK.