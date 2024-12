Tijjani Noslin viel om opmerkelijke reden af bij Ajax: ‘Ze zagen dat ik…’

Tijjani Noslin komt donderdagavond met Lazio in actie tegen Ajax. De snelle buitenspeler kende geen makkelijke route naar het profvoetbal en vertelt daar uitgebreid over in gesprek met het Algemeen Dagblad. Noslin speelde zelfs even in de jeugd van zijn droomclub Ajax, maar viel om een opmerkelijke reden al snel af.

Noslin is al van kleins af aan fan van de Amsterdammers. De vreugde was dan ook groot als hij samen met Mitchell Dijks na een talentendag mag aansluiten bij de gerenomeerde jeugdopleiding van Ajax.

Toch lag de droom van de aanvaller al opvallend snel weer in duigen. Als een jeugdtrainer van Ajax naast zijn schoen en kledingmaat nog even om zijn geboortedatum vraagt, komen de Amsterdammers erachter dat er een fout is gemaakt. “Ze zagen dat ik in 1999 en niet in 2000 was geboren. Een jaar te oud dus. Ik mocht niet verder. Daar werd ik verdrietig van.”

Moeder Nancy blijft niet bij de pakken neerzitten en mailt verschillende clubs uit het hele land. FC Twente en FC Den Bosch geven de kleine Noslin een kans, maar een doorbraak blijft uit.

Noslin speelt inmiddels al een tijdje bij de amateurs, als hij in contact komt met Wesley Sneijder. “Wesley was cruciaal voor me”, aldus Noslin. Bij DHSC, de amateurclub van Sneijder, maakt de Lazio-speler grote stappen. Het levert hem, via de recordinternational van Oranje, een transfer naar Fortuna Sittard op.

Via Fortuna weet hij een transfer naar Hellas Verona in Italië af te dwingen en na een half jaar staat Lazio op de stoep. “Ik hoop natuurlijk wel dat de bondscoach me volgt en tegen Ajax ook kijkt, maar die stap is nog ver weg. Ik geniet er momenteel van eindelijk een echte voetballer te zijn en doe nog steeds keihard mijn best om zo hoog mogelijk te komen.”

Het in vorm verkerende Lazio wacht donderdagavond een ontmoeting met de droomclub van Noslin. “Ajax blijft Ajax. Ik kijk nog steeds alle wedstrijden van ze en weet als geen ander hoe dominant ze kunnen zijn met het publiek erachter in de ArenA. Dit gaat absoluut geen makkie worden voor ons.”