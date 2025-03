Terugkeer bij Ajax ligt open voor Dusan Tadic: ‘Serviër is het doelwit van Fenerbahçe-fans’

De kans dat Dusan Tadic volgend seizoen nog in het shirt van Fenerbahçe speelt, lijkt kleiner dan ooit. De 36-jarige Serviër beschikt over een aflopend contract en is bovendien ‘het doelwit van fans van Fenerbahçe’, na zijn gemiste strafschop in de Europa League tegen Rangers. Dat meldt Fanatik.

Het loopt dit seizoen verre van soepel bij Fenerbahçe, dat de achterstand op Galatasaray in de Turkse competitie ondertussen heeft zien oplopen tot negen punten. Wel heeft het nog een wedstrijd tegoed.

In de Europa League is het inmiddels uitgeschakeld. De Turken dwongen na de verloren heenwedstrijd weliswaar een strafschoppenserie af in Schotland, maar die werd verloren. Ook Tadic, normaal zo zeker vanaf de penaltystip, miste zijn strafschop.

Dat is hem op veel kritiek komen te staan bij de aanhang, zo weet Fanatik. “De Servische ster is een doelwit voor de fans van het geel-marineblauw.” Ook het nieuws uit de Turkse pers dat Tadic al akkoord zou zijn met Ajax, heeft hem weinig goeds gedaan.

Afgelopen weekend kwam het nieuws door dat Tadic aan zijn laatste maanden bezig zou zijn in Istanbul. Baris Yurduseven zei live in een uitzending van TRT Spor dat Tadic en Ajax een overeenkomst hebben gesloten voor volgend seizoen. Dat nieuws werd door alle grote Turkse media overgenomen.

De geruchten over een eventuele terugkeer hingen al langer in de lucht. Drie weken geleden schreef de doorgaans betrouwbare journalist Yagiz Sabuncuoglu namens het Turkse Sports Digitale dat Alex Kroes een aanbieding bij Tadic had neergelegd.

Tadic, die tussen 2018 en 2023 in Amsterdam uitgroeide tot publiekslieveling, zou de keuze dus al hebben gemaakt. Hij wil niets liever dan volgend jaar terugkeren in de Johan Cruijff ArenA.