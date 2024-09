Terence Kongolo keert 7 jaar na vertrek plots terug in Eredivisie

NAC Breda heeft zich versterkt met Terence Kongolo, zo meldt de club via officiële kanalen. De dertigjarige verdediger tekent voor twee seizoenen en komt over van Fulham, waar hij uit zijn contract liep. Zo keert Kongolo ruim zeven jaar na zijn vertrek bij Feyenoord terug in Nederland.

Kongolo's loopbaan begaf zich al enige tijd in een neerwaartse spiraal. Het jeugdproduct van Feyenoord, dat in 2014 nog tot de WK-selectie van Oranje behoorde, had sinds zijn transfer naar Fulham in 2020 maar twee (!) duels gespeeld voor de Premier League-club.

De afgelopen twee seizoenen werd hij verhuurd aan achtereenvolgens Ligue 2-club Le Havre en het Oostenrijkse Rapid Wien, met wisselend succes. Het was niet genoeg om Fulham hem een hernieuwde aanbieding te doen.

Dus kiest de viervoudig Oranje-international om het nu te proberen bij Eredivisie-promovendus NAC. De Bredanaars zijn nog volop op zoek naar versterking, en voorzien zichzelf nu van een bewezen mandekker.

Kongolo, die zowel in de rol centrumverdediger als in die van linksachter uit de voeten kan, maakte tussen 2012 en 2017 furore namens Feyenoord. Het leverde hem een toptransfer naar AS Monaco op, dat liefst vijftien miljoen euro betaalde voor de toen 23-jarige verdediger.

In het prinsendom werd Kongolo echter te licht bevonden, en hij stapte al een halfjaar later over naar Premier League-laagvlieger Huddersfield Town. The Terriers huurden hem toen nog en besloten weer een halfjaar later twintig miljoen neer te tellen voor een definitieve overname.

Vlak daarna degradeerde Huddersfield naar de Championship en besloot Kongolo zijn heil weer ergens anders te zoeken. Dat was dus bij Fulham, waar zijn loopbaan een vervelende wending nam.

Naast Kongolo mikt NAC ook nog op het binnenhalen van een spits. Naar verluidt is de huidige nummer vijftien van de Eredivisie in gesprek met Michiel Kramer, die graag wil vertrekken bij RKC Waalwijk. Tegelijkertijd rekent NAC op een vertrek van persona non grata Aimé Omgba, terwijl er ook interesse is in vleugelaanvaller Roy Kuijpers.