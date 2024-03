Ten Hag wil zich komende zomer versterken met voormalig speler van Man City

Manchester United overweegt Tosin Adarabioyo komende zomer over te nemen van Fulham, zo schrijft Manchester Evening News. De centrale verdediger beschikt over een aflopend contract en is transfervrij op te halen.

Adarabioyo is geboren in Manchester. Hij doorliep de hele jeugdopleiding van Manchester City en kwam zelfs acht keer in actie voor het eerste elftal van the Citizens.

Na huurperiodes bij respectievelijk West Bromwich Albion en Blackburn Rovers, tekende de Engelsman in 2020 een contract bij Fulham. Dat contract loopt komende zomer af.

Hierdoor is hij op de radar verschenen bij Manchester United. Fulham wil de 26-jarige verdediger graag langer binnenboord houden, maar het ziet ernaar uit dat Adarabioyo zijn verbintenis niet gaat verlengen.

De jeugdinternational van Engeland is namelijk een belangrijke kracht in het elftal van Fulham-manager Marco Silva. Hij kwam tot dusver vijftien Premier League-duels in actie en maakte één doelpunt.

Daarnaast heeft Manchester United Maximilian Beier op het oog. Volgens Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky Sport is de jonge spits op de radar verschenen in Manchester.

De 21-jarige topschutter beleeft een topseizoen bij TSG Hoffenheim. In 25 Bundesliga-duels wist hij het net al 12 keer te vinden. Tevens gaf hij 5 assists.



