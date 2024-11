Tegenvaller voor Arne Slot: Liverpool moet belangrijke basiskracht een tijd missen

Arne Slot kan in zijn komende duels als manager van Liverpool niet beschikken over Ibrahima Konaté, zo maakt de 25-jarige verdediger uit Frankrijk zelf bekend via Instagram. De verwachting in Engeland is dat Konaté er door een knieblessure vijf tot zes weken uit ligt.

Sinds de komst van Slot is Konaté een belangrijke kracht naast aanvoerder Virgil van Dijk centraal achterin bij Liverpool. De teller staat dit seizoen al op 1.424 speelminuten, verdeeld over 18 officiële optredens.

Konaté maakte belangrijke doelpunten tijdens de uitzeges op AC Milan (1-3 winst) en Wolverhampton Wanderers (1-2 winst). Eerder deze maand droeg hij voor het eerst de aanvoerdersband namens Frankrijk.

Voorlopig zal Konaté niet meer bijdragen aan het succes van Slot bij Liverpool. “Het is frustrerend om deze blessure op te lopen vlak na een geweldige wedstrijd op woensdagavond”, begint de Fransman zijn verhaal. Liverpool was met 2-0 te sterk voor Real Madrid. Konaté raakte pas in de slotfase geblesseerd.

“Nu beginnen we aan het herstelproces, maar ik beloof één ding: ik kom terug en ben dan weer zo goed als ik kan zijn. Bedankt voor de geweldige support op Anfield”, aldus Konaté.

De Parijzenaar sluit af met een heldere boodschap. “Inshallah gaan we zo door en ik zal het team bij elke stap steunen.” Joe Gomez (27) en Jarell Quansah (21) moeten het door Konaté achtergelaten gat in de komende weken opvullen.

Konaté speelt al sinds juli 2021 voor Liverpool. Destijds werd de rechtspoot voor zo’n 40 miljoen euro overgenomen van RB Leipzig. Na 3,5 jaar staat de teller op 108 officiële optredens in het heilige rode shirt.