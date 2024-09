Tam Manchester City loopt in eerste Rodri-loze competitieduel meteen tegen duur puntenverlies aan

Manchester City is er zaterdagmiddag niet in geslaagd drie punten mee te nemen bij Newcastle United. Het elftal van Eddie Howe wist negentig minuten lang goed stand te houden en pakte dankzij een rake strafschop van Anthony Gordon een punt: 1-1. Namens de uitploeg maakte Josko Gvardiol de openingstreffer.

Pep Guardiola had één duidelijk probleem op te lossen in zijn basisopstelling: de afwezigheid van sleutelspeler Rodri. Op bezoek bij Newcastle koos hij ervoor om Mateo Kovacic en Rico Lewis op te stellen als meest defensieve middenvelders. Voorin waren er basisplekken voor Bernardo Silva en Jack Grealish, wat betekende dat onder meer Sávio, Phil Foden en Jérémy Doku op de bank startten. Nathan Aké en Kevin De Bruyne ontbraken nog altijd wegens blessures. Datzelfde gold voor Sven Botman bij Newcastle.

De openingsfase op St. James' Park was voor de thuisploeg. Manchester City kwam niet sterk voor de dag en dat bood Newcastle de kans om het spel enigszins naar zich toe te trekken, al leverde dat niet direct grote mogelijkheden op.

Vrijwel uit het niets was het na ruim een half uur raak voor Manchester City. Grealish passeerde zijn directe tegenstander Kieran Trippier voor het eerst en vond Gvardiol in de zestien van Newcastle. De Kroatische topverdediger kapte knap een tegenstander uit en schoot met zijn chocoladebeen raak in de verre onderhoek: 0-1.

Voor rust hadden Ilkay Gündogan namens the Citizens en Joelinton namens the Magpies nog iets aan de score kunnen veranderen, maar zij lieten na het de doelmannen van de tegenpartij moeilijk te maken.

In het tweede bedrijf trok Newcastle de stand snel gelijk en dat was moeilijk onverdiend te noemen. Ederson vloerde Gordon op zijn weg naar het doel, waarna de Engelsman zelf mocht aanleggen vanaf elf meter: 1-1.

Na de gelijkmaker ontbrandde het duel zichtbaar. Newcastle werd meermaals erg gevaarlijk en kreeg via Joelinton en wederom Gordon goede kansen, terwijl de bezoekers daar weinig tegenover zetten. Het zorgde voor frustratie bij Grealish, die in een vurig opstootje belandde met Sandro Tonali. Beide kemphanen kwamen weg met een gele prent.

Richting de eindfase lukte het Manchester City om grip te krijgen op het duel. Newcastle werd achteruit gedrukt en kwam weinig van de eigen helft af, terwijl de mannen van Guardiola op zoek gingen naar de winnende treffer. Gevaar voor het doel van Nick Pope leverde het niet meteen op.

Tien minuten voor tijd kroop Newcastle dan toch weer even uit de schulp en dat resulteerde meteen in een enorme kans. Invaller Sean Longstaff werd over het hoofd gezien door de Manchester City-defensie en schoot met zijn eerste balcontact van het duel vanuit zeer kansrijke positie naast.

In de blessuretijd had Bernardo Silva de beslissende treffer op de schoen. Hij draaide fraai weg van zijn tegenstander en haalde nog fraaier uit op de volley, maar Pope liet maar weer eens zien een waardige keeper te zijn. Ook de verder onzichtbare Erling Braut Haaland liet zich laat in het duel nog even zien, maar zijn kopbal was een gemakkelijke prooi voor de Engelse doelman. Zo werd er niet meer gescoord en liep Manchester City voor de tweede week op rij tegen puntenverlies in de Premier League aan.

De regerend landskampioen blijft desondanks aan kop gaan, al komen achtervolgers Liverpool, Aston Villa en Arsenal later dit weekend nog in actie. Newcastle koestert het punt en neemt vooralsnog de vijfde plaats in beslag.