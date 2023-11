Tadic spreekt met De Telegraaf over Ajax-malaise en deelt ‘subtiele sneer’ uit

Zaterdag, 4 november 2023 om 07:55 • Wessel Antes

In de zaterdageditie van De Telegraaf spreekt journalist Mike Verweij met vier geliefde ex-Ajacieden, die balen van de huidige situatie in de Johan Cruijff ArenA. Dusan Tadic, Matthijs de Ligt, Lasse Schöne en Joël Veltman komen allen aan het woord. Het viertal, dat in 2019 nog deel uitmaakte van het Champions League-sprookje van Ajax, kijkt met verbijstering naar de gang van zaken in Amsterdam. Daarbij gebruiken zij volgens Verweij allen het woord ‘pijnlijk’.

Tadic, die momenteel gelukkig is bij Fenerbahçe, is de eerste speler die aan het woord komt. “Het zou voor alle Ajacieden ook een waarschuwing moeten zijn dat je alleen als collectief successen kunt boeken. Iedereen die van Ajax houdt en de club in zijn hart draagt, voelt teleurstelling en pijn.”

De 34-jarige linkspoot gaat verder. “Maar soms gebeuren dingen in het leven met een reden: om sommige dingen te leren waarderen en respecteren”, aldus Tadic. Verweij ziet een achterliggende boodschap in de woorden van de aanvaller. “Hij lijkt subtiel een sneer uit te delen aan de vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat, die de routinier niet nodig dacht te hebben.”

Ook in Istanbul krijgt men de malaise van Ajax mee, zo onthult Tadic. “In Turkije is iedereen in shock door de prestaties van Ajax, zoals de hele wereld verbijsterd is.” Met Fener staat Tadic momenteel op de tweede plek in de Süper Lig, achter Galatasaray. De 102-voudig international van Servië is een regulier basiskracht.

Hoewel Ajax momenteel op de vijftiende plek in de Eredivisie staat, verwacht Tadic dat zijn oude liefde erbovenop komt. “Ik weet zeker dat Ajax zich met mensen die weten wat Ajax is, zoals Louis van Gaal, Michael van Praag, Danny Blind en John van ’t Schip, zal herstellen. Ze weten wat nodig is om successen te boeken en zullen de boel repareren.”

Tadic vertrok afgelopen zomer halsoverkop bij Ajax na een crisisoverleg met Mislintat op Sportcomplex De Toekomst. De linkspoot maakte zich al vroeg in de transferzomer druk om de Amsterdamse selectie, maar kreeg zelf te horen dat hij mogelijk een andere status in de selectie zou krijgen. Daardoor koos Tadic, na 241 wedstrijden voor Ajax (105 doelpunten, 112 assists), eieren voor zijn geld met een vertrek naar Fenerbahçe.

Bij de Turkse topclub is Tadic nu al geliefd. Rondom elke wedstrijd wordt het Tadic on Fire uit volle borst gezongen in het Sükrü Saracoglustadion. De aanvaller speelde reeds 1.459 minuten voor Fenerbahçe, verdeeld over 19 optredens. Daarin was Tadic goed voor zes doelpunten en vier assists.