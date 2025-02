Sven van Beek doet iets wat hij nog nooit eerder deed en is in extase

Sven van Beek heeft zondagmiddag gescoord in Qatar. De dertigjarige Nederlander die voorheen voor Feyenoord, Willem II en sc Heerenveen speelde, benutte vanaf randje zestien een vrije trap. Hiermee bracht hij zijn club Al-Shahania SC op 2-2 tegen Umm-Salal vlak voor rust. De wedstrijd eindigde in 3-2 voor de ploeg van Van Beek.

Na een overtreding op een teamgenoot van Van Beek lag de bal op randje zestien. Na het schot werd de bal aangeraakt door een speler van Umm Salal en door deze deflexie vloog de bal linksonder in de hoek van het doel. Voor de Gouwenaar was dit zijn tweede goal van het seizoen. Zijn eerste maakte hij een week eerder tegen Al-Rayyan.

Van Beek vertrok in de zomer van 2024 bij Heerenveen. De Gouwenaar vertrok naar Qatar en heeft daar tot nu toe twee goals en één assist in veertien wedstrijden. De club uit Doha staat momenteel vijfde in de Qatar Super League.

Bij Shahania is Van Beek teamgenoot met de Nederlander Pelle van Amersfoort. Hij vertrok tegelijkertijd met Van Beek van Heerenveen naar Qatar. Ook voormalig-Feyenoord en FC Volendam-speler Francesco Antonucci speelt bij de Qatarezen.

De competitie in Qatar nadert zijn einde. Met 12 teams zijn er 22 speelrondes over een heel seizoen. De nummer één plaatst zich automatisch voor de Aziatische Champions League. De nummer twee gaat kwalificatie spelen voor de Champions League en de nummer drie speelt kwalificatie voor de Champions League 2 (de Aziatische Europa League).

Al-Shahania staat nu op 23 punten uit 16 wedstrijden. Nummer 3 Al-Gharafa staat op 34 punten. Het gat voor de internationale plekken bedraagt dus nog elf punten.

Voor Van Beek en zijn team staat vrijdagmiddag de volgende wedstrijd op het programma. Dan spelen ze uit tegen de nummer één Al-Duhail. Bij deze club spelen onder anderen bekende namen zoals ex-Ajacied Hakim Ziyech en Luis Alberto.