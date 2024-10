Steven Berghuis hield speech kort voor Klassieker: 'Moest bijna huilen'

Steven Berghuis heeft voorafgaand aan de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax een speech gehouden in de kleedkamer van de Amsterdammers. Dat vertelt Francesco Farioli, de trainer van Ajax, na afloop van de wedstrijd op de persconferentie.

Ajax stond al binnen 25 minuten spelen op een 0-2 voorsprong, door doelpunten van Kenneth Taylor en Jorrel Hato. Bij beide doelpunten zag Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther er niet goed uit.

0-2 bleek uiteindelijk ook de eindstand. Daardoor klimt Ajax naar plek twee op de ranglijst, met 22 punten uit 9 duels. Feyenoord heeft drie punten minder en een wedstrijd meer gespeeld, en staat vierde.

“Iedereen voelt zich ergens onderdeel van”, begint Farioli na afloop van de wedstrijd op de persconferentie. “Inspannen op de training, het niveau hoog houden en er zoveel mogelijk uit halen. Al onze kwaliteiten.”

“Vandaag liet ik de speech voor de wedstrijd aan Steven Berghuis. Ik was bijna aan het huilen vanwege de speech die hij gaf. Dit is wat we nodig hebben: mensen aan boord. We moeten blijven werken om onze bescheidenheid niet te verliezen en elke dag beter te worden.”

Over wat Berghuis precies had gezegd, wil Farioli niks kwijt. “Dat kan ik je niet vertellen”, antwoordt de Italiaanse oefenmeester desgevraagd.

Berghuis, die in 2021 de gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax maakte, zat woensdag na een periode van blessureleed voor het eerst sinds augustus weer in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Hij zou uiteindelijk niet invallen.