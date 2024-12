Steven Berghuis en Davy Klaassen moeten genoegen nemen met reserverol bij Ajax

De opstelling van Ajax voor de Eredivisie-kraker tegen FC Utrecht is bekend. Trainer Francesco Farioli geeft de voorkeur aan Bertrand Traoré en Kian Fitz-Jim boven respectievelijk Steven Berghuis en Davy Klaassen, terwijl Chuba Akpom op de linksbuitenpositie start. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 20.00 uur en is live te zien op ESPN 1.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax, waar Anton Gaaei op de rechtsbackpositie de vervanger is van de geblesseerde Devyne Rensch. Josip Sutalo en Youri Baas staan in het centrum, terwijl Jorrel Hato de linksback is.

Op het middenveld keert aanvoerder Jordan Henderson terug in het elftal, wat ten koste gaat van Branco van den Boomen. Fitz-Jim en Kenneth Taylor completeren deze linie.

Wout Weghorst staat in de spits en wordt vanaf de zijkanten gesteund door Bertrand Traoré en Chuba Akpom. Onder meer Berghuis en Brian Brobbey beginnen op de bank.

"Elke wedstrijd is belangrijk”, blikte Farioli vooruit op de persconferentie. “We spelen tegen een tegenstander die strijdt voor de hoogste posities in de Eredivisie. Het is geen toeval dat ze sinds het begin van het seizoen zo goed presteren."

Farioli sprak zich verder onder meer uit over de doelstellingen van Ajax dit seizoen. "We moeten minder doelpunten tegen krijgen, dat is duidelijk. We willen stabiliteit, dat is waar we naar op zoek zijn.”

Als Ajax wint, vergroot het het gat naar Utrecht tot vier punten. De Amsterdammers zouden dan bovendien zes punten los staan van Feyenoord. Als Utrecht wint, nemen de Domstedelingen de tweede plaats weer over van Ajax.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Weghorst, Akpom.

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Vesterlund, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Toornstra, Iqbal, Aaronson; Rodríguez, Min, Cathline.