Steun uit onverwachte hoek voor Steven Bergwijn: 'Waarom wordt er niet gezegd dat hij het fantastisch doet?'

Gustavo Hamer vindt het jammer dat er in Nederland weinig aandacht is voor spelers die niet in de topcompetities spelen. Dat vertelt de 27-jarige middenvelder van Sheffield United in gesprek met Viaplay. Hamer haalt Steven Bergwijn (Ittihad Club) en Rav van den Berg (Middlesbrough) aan als voorbeelden.

De in Brazilië geboren rechtspoot begint met Bergwijn. “Hij doet het uitstekend in Saudi-Arabië, maar er is niemand die er nu nog wat over zegt. Iedereen had er wel wat over te zeggen toen hij naar Saudi-Arabië ging. Dan denk ik: waarom wordt er niet gezegd dat hij het zo fantastisch doet? Ik vind dat Nederland vrij vlak is in dat opzicht.”

“In de zin van: we hebben een mening, maar als het positief is, wordt er niet heel snel wat over gezegd.” Bergwijn, die in de zomer voor 21 miljoen euro vertrok bij Ajax, was tot dusver goed voor 10 doelpunten en 6 assists in 24 wedstrijden namens Ittihad.

Hamer wijst vervolgens naar Van den Berg, het jongere broertje van Sepp van den Berg. “Hij doet het hartstikke goed bij Middlesbrough. Daar wordt ook vrij weinig tot nooit over gesproken. Tenzij Sepp, die in de Premier League speelt, iets over zijn broertje zegt.”

“Volgens mij is dit zijn tweede seizoen in de Championship. Hij doet het ook hartstikke goed”, vervolgt de rechtspoot. “Ze gaan voor promotie en doen ook om de play-offs mee. Maar alleen dán wordt er wat geroepen in Nederland. Van: ‘Rav van den Berg heeft wat bereikt door de play-offs te halen.’ Terwijl die jongen het harstikke goed doet. Hij staat elke wedstrijd in de basis en dan denk ik: dat is ook een prestatie.”

Hamer gaat verder. “Dat bedoel ik een beetje met dat ze in Nederland vrij vlak zijn in dat opzicht. De grote teams worden altijd belicht en de mindere teams worden wat minder laten zien. Zolang je niet in de Premier League, Serie A of iets degelijks speelt, word je een beetje vergeten in Nederland. Dat vind ik soms wel een beetje jammer.”

Hamer, die in Nederland een verleden heeft bij onder meer Feyenoord en PEC Zwolle, speelt sinds de zomer van 2023 bij Sheffield United. Die club betaalde liefst 17,3 miljoen euro om hem los te weken bij Coventry City, dat hem drie jaar eerder oppikte bij de Zwollenaren.