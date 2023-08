Steijn krijgt enorm compliment: ‘Is in 1973 voor het laatst gebeurd bij Ajax’

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 19:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:03

Maurice Steijn kiest er in tegenstelling tot zijn voorgangers voor om Ajax middels openbare trainingen toe te laten werken naar de start van het nieuwe seizoen. Donderdag tijdens de Open Dag waren de poorten van de Johan Cruijff ArenA geopend en vrijdag gebeurde dat opnieuw. Een openbaring, aldus clubwatcher Mike Verweij.

"Dat is in 1973 voor het laatst gebeurd", vertelt Verweij gekscherend over de nieuwe werkwijze in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Ajax traint doorgaans veel achter gesloten deuren. Ook voor media is er dan geen gelegenheid om te kijken. De training van vrijdag werd afgesloten met een persconferentie, waarin Steijn onder meer inging op de geruchten rond Hakim Ziyech en de kwestie Wesley Sneijder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De werkwijze van Steijn wijkt onder meer af van die van Alfred Schreuder. Zo was het vorig jaar voor de fans van Ajax niet mogelijk om de trainingen te bezoeken. Supporters kregen destijds alleen tijdens het trainingskamp in De Lutte de gelegenheid om de spelers van dichtbij aan het werk te zien. Wel besloot Schreuder gedurende de eerste weken van het seizoen openbaar te trainen. Het is niet bekend of Steijn daar ook voor kiest.

Ajax begint de Eredivisie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (aftrap 20.00 uur). Van de laatste tien openingswedstrijden in de Eredivisie wist Ajax er drie niet te winnen. Twee keer eindigde de seizoensouverture in een gelijkspel, één keer werd er verloren. Twee van die drie duels waren tegen Heracles. In 2017 eindigde het duel in Almelo in een 2-1 nederlaag, een jaar later werd het 1-1 in de ArenA.