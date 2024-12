Inter gaat wellicht als koploper 2025 in. De titelkandidaat, getraind door Simone Inzaghi, pakte drie punten op bezoek bij Cagliari: 0-3. Inter staat na zeventien speelronden op 40 punten, net als concurrent Atalanta, dat de koppositie zaterdagavond overneemt bij winst of een gelijkspel tegen Lazio. Nummer drie Napoli (38 punten) komt zondag in actie tegen Venezia.

Stefan de Vrij, die net als Denzel Dumfries een basisplaats had, liet zich al na drie minuten gelden. Zijn kopbal uit een corner vloog echter over de lat. Inter was dominant in de eerste helft, maar wist het overwicht niet uit te drukken in de score.

Onder meer Lautaro Martínez, Henrikh Mkhitaryan en Nicolò Barella slaagden er niet in om Inter op voorsprong te brengen in de Sardegna Arena. Cagliari verdedigde gegroepeerd en loerde ondertussen op de counter. Met dat strijdplan in het achterhoofd werd met een 0-0 tussenstand het rustsignaal gehaald.

Zeven minuten na de hervatting moest het stugge Cagliari zich alsnog gewonnen geven. Een fraaie voorzet van Barella richting de tweede paal werd door Alessandro Bastoni op knappe wijze in de rechterbovenhoek gekopt: 0-1. Eindelijk de voorsprong voor Inter, dat door de virtuele stand de eerste plaats in de Serie A overnam van Atalanta.

De goal van Bastoni inspireerde Inter om een tandje bij te schakelen. De aanvalsdrift leidde na 71 minuten spelen tot de 0-2. Barella stond met een afgemeten hoekschop opnieuw aan de basis van het doelpunt. Het was vervolgens Martínez die van dichtbij het net wist te vinden voor de bezoekers. De uitblinkende Barella maakte kort nadien plaats voor de frisse Piotr Zielinski.

Inter bleef in het laatste kwartier de bovenliggende partij, met de onvermoeibare Dumfries die de rechterflank bleef bestreken. De nieuwe koploper in de Serie A tilde de stand zelfs naar 0-3. Mateusz Wieteska maakte hands in zijn eigen strafschopgebied, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. Hakan Calhanoglu schoot vervolgens onberispelijk raak in de linkerbenedenhoek. Daarmee was alle spanning in Cagliari verdwenen.

Een zeer geslaagd einde van 2024 dus voor Inter, dat de Serie A op 12 januari hervat tegen Venezia. Daarvoor is op 2 januari Atalanta de tegenstander in de halve finale van de Supercoppa Italiana, een toernooi waar ook Juventus en AC Milan aan meedoen.