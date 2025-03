Speler houdt de boot af, maar Mike Verweij kent geen twijfel: 'Hij gaat bijtekenen bij Ajax'

Mike Verweij grijpt de podcast Kick-Off van De Telegraaf van vrijdag aan om contractnieuws bij Ajax te delen met de luisteraars. De clubwatcher weet van één speler dat hij ook volgend seizoen te bewonderen is in de Johan Cruijff ArenA.

Davy Klaassen tekent normaal gesproken binnen afzienbare tijd een nieuw éénjarige verbintenis bij de koploper in de Eredivisie. De middenvelder (32) keerde vorig jaar zomer terug bij Ajax en wordt zeer regelmatig ingezet door trainer Francesco Farioli.

Klaassen wilde in aanloop naar het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt weinig kwijt over de aanstaande contractverlenging. ''Niet per sé, nee'', antwoordde hij op een persconferentie op de vraag of hij bezig is met een nieuwe deal bij Ajax. ''We zijn met een belangrijke strijd bezig, dus we zien wel wat er daarna gebeurt. Het houdt me niet bezig.''

Farioli wil Klaassen heel graag behouden, zo liet de trainer in februari duidelijk weten. ''Davy is een zeer belangrijke speler voor het team. Hij is niet de enige speler wiens contract afloopt. Er zijn intern gesprekken gaande. In de komende weken wordt meer duidelijk.''

Verweij denkt dat een nieuw contract voor Klaassen in Amsterdam slechts een kwestie van tijd is. ''Ajax gaat met Klaassen om de tafel zodra men zeker is van Champions League-voetbal. Dat moet geen probleem zijn. Klaassen gaat voor een jaar bijtekenen'', zo klinkt het vrijdag.

Klaassen begin vorig jaar zomer aan zijn derde periode bij Ajax. De blonde middenvelder beleefde tussendoor avonturen in het buitenland bij Everton, Werder Bremen en Inter.

Voor Klaassen staat de teller inmiddels op 347 duels (100 goals en 52 assists) in het shirt van Ajax. De routinier is hard op weg naar zijn zesde kampioenschap met de Amsterdammers. Ajax staat momenteel acht punten boven PSV, dat eind maart bezoek krijgt van de koploper.