Spanje plaatst zich na galavoorstelling tegen Italië voor achtste finales op het EK

Spanje heeft donderdagavond grote indruk gemaakt op het EK. La Roja speelde Italië bijna de hele wedstrijd zoek, al is dat niet helemaal terug te zien aan de magere 1-0 overwinning. De Spanjaarden, waar met name Lamine Yamal en Nico Williams voor constante dreiging zorgden, wonnen uiteindelijk dankzij een eigen doelpunt van Riccardo Calafiori. Spanje is dankzij de zege zeker van de achtste finales, terwijl Italië een zenuwslopende pot tegen de Kroaten wacht.

Bondscoach Luis de la Fuente van Spanje voerde één wijziging door ten opzichte van de 3-0 zege op Kroatië. Aymeric Laporte verscheen in de basiself, wat ten koste ging van Nacho Fernández. Bij Italië zag keuzeheer Luciano Spalletti geen reden om zijn opstelling aan te passen.

Spanje was vanaf het begin heer en meester en daar zou tot een kwartier voor tijd geen verandering in komen. De Italianen zouden vaak goed wegkomen in de wedstrijd en dat begon al in de openingsfase, toen de ongrijpbare Williams directe tegenstander Giovanni Di Lorenzo meermaals dronken speelde aan de linkerkant en zijn flitsende acties net geen grote kansen zag opleveren. De ster van Athletic Club probeerde het maar zelf, maar wist een voorzet van Álvaro Morata net niet binnen te werken.

Het was aan Gianluigi Donnarumma en ook aan centrumverdedigers Calafiori en Alessandro Bastoni te danken dat Spanje de voorsprong maar niet greep. Zo redde de goalie van Paris Saint-Germain knap op een schot van Morata, die de bal kreeg na een onnavolgbare actie van Yamal. Ook Fabián Ruiz stuitte, van afstand, op Donnarumma, die ook meermaals geholpen werd door uiterste ingrepen van Calafiori en Bastoni. Het eerste Italiaanse schot, niet tussen de palen, volgde in de blessuretijd van de eerste helft via Federico Chiesa.

Ook na rust was Spanje veel dominanter dan Italië, waar Bryan Cristante amper twintig seconden na zijn entree al een gele kaart pakte voor een harde overtreding op Rodri. De middenvelder leek even gewisseld te moeten worden, maar kon toch verder. De spelbepaler zag Williams even later goed meegeven aan Marc Cucurella, die teruglegde op Pedri en de creatieveling van FC Barcelona van dichtbij naast zag schieten.

Een kleine tien minuten na rust viel de treffer voor Spanje alsnog. Williams gaf voor op Morata, die doorkopte richting de tweede paal. Donnarumma kreeg er nog een licht handje tegenaan, wat Calafiori niet aan zag komen en de bal met zijn knie in eigen doel werkte: 1-0. Een verwoestende uithaal van Morata leverde bijna razendsnel de 2-0 op, ware het niet dat Donnarumma er nog net een handje tegenaan kon krijgen.

Spanje speelde hogeschoolvoetbal, terwijl regerend Europees kampioen Italië slechts kon proberen om de schade niet erger te laten worden. Dat het geen 2-0 werd, mocht een klein wonder genoemd worden. Chiesa was de reddende engel voor Italië door een kopbal vlak voor de lijn weg te halen, even later schoot Yamal vanaf randje zestien centimeters naast.

Spalletti probeerde wat te forceren met de entree van Mateo Retegui en dat sorteerde bijna effect. Cristante gaf scherp voor op de Genoa-spits, die net tekortkwam om binnen te tikken. Het bleek een korte opleving van de Italië, dat ook na rust geen grip had op Williams. De aanvaller met Ghanese roots sneed naar binnen en vuurde een raket af, die keihard op de kruising belandde achter de kansloze Donnarumma.

In het laatste kwartier verloor Spanje zijn grip een beetje, wat Italië hoop gaf om toch nog gelijk te maken. Zo leverde een gevaarlijke hoekschop van Giacomo Raspadori net niets op en kwam Calafiori even later wel tot een poging uit een indraaiende corner, maar van dichtbij wist hij Unai Simón niet te verrassen. Diep in blessuretijd kreeg Italië nog maar eens een hoekschop, die niets opleverde.