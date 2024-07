Spanje knokt zich in extremis langs Duitsland en is halvefinalist

Spanje heeft in de eerste kwartfinale van het EK na een bloedstollende wedstrijd afgerekend met Duitsland. Lange tijd gingen beide ploegen goed tegen elkaar op, maar Mikel Merino gooide vlak voor het einde van de verlenging roet in het Duitse eten: 2-1. Dani Olmo zette Spanje op voorsprong, waarna Florian Wirtz de wedstrijd naar een verlenging sleepte. In die verlenging trok Spanje in extremis aan het langste eind, waardoor het zich halve finalist mag noemen.

De wedstrijd begon fel en beide ploegen klapten er hard op. Toni Kroos maakte een stevige overtreding op Pedri, maar kwam er zonder kaart vanaf. Pedri kon niet verder en moest zich na vijf minuten al laten vervangen door Dani Olmo. Even later ging Antonio Rüdiger wel op de bon na een overtreding op Olmo.

In de eerste helft had Spanje een licht overwicht, maar tot echt uitgespeelde kansen kwam het nauwelijks. Nico Williams kwam het dichtst bij een doelpunt, maar zijn inzet werd in de korte hoek gekeerd door Manuel Neuer. Na rust werd Spanje gevaarlijker en dat leidde tot een enorme kans voor Álvaro Morata, die van dichtbij over schoot.

Even later was het toch raak voor Spanje. Lamine Yamal speelde de bal met een perfecte snelheid het zestienmetergebied van Duitsland in, waar de inlopende Olmo met de binnenkant van zijn voet beheerst afdrukte en Neuer kansloos liet: 1-0. Het was al de derde assist voor de 16-jarige Yamal dit EK.

Na de openingstreffer ging Duitsland offensiever spelen en bracht het onder meer Niclas Füllkrug en Wirtz in. Dat leidde een kwartier voor tijd tot een grote kans voor Füllkrug, maar hij gleed de bal op aangeven van Wirtz tegen de paal.

Vlak voor tijd liet Wirtz alsnog de Mercedes-Benz Arena ontploffen. Een voorzet van Maximilian Mittelstädt werd door Joshua Kimmich teruggekopt, waarna Wirtz via de binnenkant van de paal raak schoot. Na negentig minuten stond er een gelijke stand op het bord en dus volgde een verlenging.

In de verlenging lag de intensiteit nog altijd erg hoog. Wirtz was gevaarlijk namens Duitsland, maar Unai Simón keerde zijn inzet. Aan de andere kant zag Mikel Oyarzabal zijn afstandsschot net voorlangs het doel vliegen. Vlak voor de rust van de verlenging volgde nog een enorme kans voor Wirtz, die na goed terugleggen van Müller rakelings naast het doel mikte.

Ook na rust gingen beide ploegen op zoek naar de winnende goal om zo maar de strafschoppenserie te ontlopen. Jamal Musiala zag zijn schot tegen de uitgestoken arm van Marc Cucurella aankomen, maar er werd geen strafschop toegekend door scheidsrechter Anthony Taylor, vermoedelijk vanwege buitenspel in aanloop naar het moment.

Ook Füllkrug was vlak voor het einde van de verlenging nog dicht bij de 2-1. De spits kopte een voorzet knap richting de verre hoek, maar Unai Simón reageerde vliegensvlug en tikte de bal uit het doel. Vlak voor tijd kreeg Duitsland echter de genadeklap.

Invaller Merino was de held voor Spanje. De middenvelder van Real Sociedad kopte de bal goed binnen en dat betekende het einde voor Duitsland, dat via Füllkrug zelfs nog dicht bij de 2-2 was. Ook kreeg Dani Carvajal nog zijn tweede gele en dus rode kaart, waardoor hij de halve finale moet missen. De Duitse uitschakeling betekent ook het einde van de carrière van Toni Kroos.





