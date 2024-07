Spanje buigt halve finale tegen Frankrijk in 4 minuten volledig om en is eerste finalist

Spanje gaat zich zondag in Berlijn melden als EK-finalist. De ploeg van Luis de la Fuente was dinsdagavond in de halve finale met 2-1 te sterk voor Frankrijk, dat een voorsprong binnen vier minuten in rook zag opgaan. De piepjonge Lamine Yamal werd de gevierde man aan Spaanse zijde.

Bij de Fransen was er verrassend genoeg geen basisplaats voor Antoine Griezmann. De aanvaller van Atlético Madrid zag de voorkeur van bondscoach Didier Deschamps uitgaan naar Ousmane Dembélé.

Bij Spanje viel vooral de rechterkant op, waar Yamal als zestienjarige het record verbak van Pelé uit 1958. De zestienjarige flankspeler zou meerdere records breken. Grappig detail: Yamal zag achter zich een man die ouder is dan zijn eigen vader: Jesus Navas (38).

Beide landen zorgden niet meteen voor het grootste spektakel, maar wisten in de beginfase toch de eerste speldenprikken uit te delen. Namens Spanje kopte Fabian Ruiz rakelings over het doel van de Fransen na een scherpe voorzet van Yamal.

Frankrijk beantwoordde dat signaal met de openingstreffer. Op aangeven van Kylian Mbappé was het Randal Kolo Muani die raak kopte van dichtbij: 0-1. Tien minuten later zag Mbappé een schot na een knappe solo gekraakt worden door een Spaans been.

Spanje kon tot dat moment alleen toezien hoe de Fransen veel feller aan het duel begonnen. Het was dan ook uit het niets toen Yamal halverwege de eerste helft voor de gelijkmaker zorgde.

De groeibriljant van Barcelona besloot uit te halen van ruim twintig meter en vond op schitterende wijze de verre hoek: 1-1. In zijn laatste wedstrijd als zestienjarige - zaterdag wordt Yamal zeventien - brak hij opnieuw een record als jongste doelpuntenmaker ooit op een EK.

Het bleek het begin van een uitstekende fase van de ploeg van De la Fuente, die nog geen vier minuten later het duel volledig omdraaide. Na schitterend voorbereidend werk van Dani Olmo schoot Jules Koundé de bal over de eigen doellijn: 2-1.

Frankrijk drong in de eerste fase na rust wel aan en mocht heel even aan de gelijkmaker denken, ware het niet dat doelman Mike Maignan het in een sprintduel won van Nico Williams. De keeper ontfutselde de aanvaller de bal in wat een gevaarlijke aanval dreigde te worden.

Deschamps besloot na ruim een uur spelen in te grijpen en bracht onder meer Griezmann en Eduardo Camavinga binnen de lijnen. Later zou ook Olivier Giroud nog komen als noodplan. Voor de spits bleek het zijn laatste wedstrijd als Frans international.

Frankrijk kreeg wel kansen om er alsnog een verlenging uit te slepen. Mbappé werd aan de rechterkant gelanceerd en verschafte zich ruimte om uit te halen, maar mikte huizenhoog over. Het bleek het laatste wapenfeit voor les Bleus.