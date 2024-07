Spaanse sportkrant wekt verbazing met zeer opvallende verwachte opstelling van Oranje op het EK

Bij het Spaanse Sport hebben ze vermoedelijk niet naar de afgelopen oefeninterlands van het Nederlands elftal gekeken. De sportkrant publiceerde een verwachte opstelling van Oranje op het EK, waarin het een 5-3-2-opstelling hanteert met Georginio Wijnaldum als een van de controlerende middenvelders.

De Spaanse krant behandelt in aanloop naar het EK alle deelnemers op het eindtoernooi. Daarbij is de verwachte opstelling van Oranje wel erg opvallend te noemen.

In de afgelopen oefeninterlands tegen Canada en IJsland (beide 4-0 winst) hanteerde Ronald Koeman namelijk een klassiek 4-3-3-systeem en stapte hij dus af van het 5-3-2-systeem, dat in de interlandperiode daarvoor nog werd gehanteerd tegen Duitsland (2-1 verlies).

Met name de rechterflank van Oranje lijkt nog een groot vraagteken, daar Lutsharel Geertruida en Jeremie Frimpong een uitstekende indruk achterlieten tegen Canada, waarna ook Denzel Dumfries en Xavi Simons een sterke wedstrijd speelden tegen IJsland.

Sport verwacht toch dat Oranje in een 5-3-2-systeem zal aantreden op het EK. Daarbij heeft het een basisplaats ingeruimd voor zowel Dumfries als Frimpong. Laatstgenoemde zou in de Spaanse variant de rechtervleugelverdediger zijn, waar Dumfries aan de linkerkant staat opgesteld.

Verder verwacht de Spaanse krant een basisplaats in de verdediging voor Matthijs de Ligt naast Virgil van Dijk en Nathan Aké. Bart Verbruggen staat als doelman opgesteld. De keuze voor De Ligt is ook enigszins verrassend te noemen, daar Stefan De Vrij tegen IJsland de voorkeur kreeg.

Verder worden Joey Veerman en dus Wijnaldum verwacht op het middenveld, met daarvoor Xavi Simons als nummer 10. In de voorhoede is er een basisplaats voor Memphis Depay en Donyell Malen. De goede indruk die Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders in Oranje hebben gemaakt, lijkt aan de ogen van Sport te zijn voorbijgegaan.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!