Sjaak Swart oppert oud-Ajacied als nieuwe trainer: ‘Hij kent het Ajax-spel goed’

Als het aan Sjaak Swart ligt, is Shota Arveladze een van de kandidaten om de nieuwe trainer van Ajax te worden. Dat vertelde het clubicoon van de Amsterdammers zaterdag tegenover SBS na afloop van de benefietwedstrijd tussen de Ajax Legends en de BIF All Stars (4-2) in het Olympisch Stadion.

BIF staat voor ‘Black Impact Foundation’. Dat is een stichting die zich bezighoudt met sportieve en sociale projecten om inclusiviteit te stimuleren. Het BIF All Stars-team bestaat uit voetballegendes van Afrikaanse afkomst en daarbuiten. Zaterdag waren dat onder meer Dida, Clarence Seedorf, Claude Makélélé, Sol Campbell, Roque Júnior en Ahmed Hassan.

Ook bij de Ajax Legends stond er een aantal bekende namen binnen de lijnen, zoals Frank de Boer, Wesley Sneijder, Jari Litmanen en Arveladze. Laatstgenoemde werd zaterdag door analist Ronald de Boer benoemd als optie voor de technische staf van de Amsterdammers komend seizoen.

Na afloop van het duel kreeg Swart bij SBS te vraag in hoeverre hij het eens is met De Boer. “Nou, dat heb ik al vaak genoeg gezegd”, reageert de 85-jarige oud-aanvaller. “Omdat hij (Arveladze, red.) hij het Ajax-spel al kent, hij heeft het zelf meegemaakt. En een goede jongen voor de groep. Ik vind hem ook een goede trainer. Hij is zeker een kandidaat, maar we moeten even afwachten wat er gebeurt.”

Arveladze, die van 1997 tot 2001 bij Ajax voetbalde, was de afgelopen jaren hoofdtrainer bij onder meer Trabzonspor, Kasimpasa, Kayserispor en Hull City. Anderhalve maand geleden vertrok hij bij Fatih Karagümrük, en sindsdien is hij clubloos.

Ook over de onrust in het bestuur van Ajax liet Swart zich uit. Op de vraag of Alex Kroes, die door de Amsterdamse club is geschorst omdat hij aandelen zou hebben gekocht met voorkennis, terug moet keren, antwoordt hij: “Ja. Ik denk dat er een goede kans is dat ook gaat gebeuren, omdat dat soort dingen ook eens anders opgelost moeten worden. Niet meteen met degradatie.”

Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, moet ook een tweede kans krijgen als het aan Swart ligt. Begin april bleek dat Van Praag zijn Ajax-aandelen niet heeft geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), terwijl hij dit na zijn indiensttreding wel had moeten doen. Swart: “Van Praag heeft een foutje gemaakt, dat kan ook. Dus dan moet je elkaar helpen. Nu moet je slim zijn, en ook wat van elkaar kunnen verdragen. En dan moeten we opnieuw beginnen.”

Ajax Legends winnen

De benefietwedstrijd werd overigens met 4-2 gewonnen door de Ajax Legends. Ryan Babel opende de score na een klein half uur spelen, uit een voorzet van Urby Emanuelson. Vanaf de rand van het strafschopgebied tekende Clarence Seedorf voor de gelijkmaker: 1-1.

Aan het begin van de tweede helft werd het 1-2 (eigen doelpunt George Boateng) en 1-3 (Kiki Musampa). Door een eigen doelpunt van Ricardo van Rhijn (2-3) werd het toch nog even spannend, maar Siem de Jong gooide het benefietduel even later in het slot: 2-4.

