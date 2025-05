Simone Inzaghi prijst Nederlander na Inter - FC Barcelona: ‘Sensationeel, wereldklasse. Hij maakte net zoveel indruk als Lamine Yamal’

Na afloop van Inter - FC Barcelona (4-3) raken de media niet uitgepraat over Lamine Yamal. Inter-trainer Simone Inzaghi is eveneens lyrisch over de zeventienjarige aanvaller, maar zag nog één speler die dat niveau aantikte.

Yamal eiste in Milaan de hoofdrol op door continu het spel naar zich toe te trekken en gevaarlijk te zijn voor het doel. Scoren zat er echter, door de paal en een geweldige Yann Sommer, niet in. Daardoor bleef een echte heldenrol uit.

Inzaghi wil na afloop voor de camera van Sky Sports de aandacht vragen voor een andere speler dan Yamal. “Er is veel over hem gesproken, maar ik zag nog een andere buitengewone speler”, aldus de Italiaan.

“Frenkie de Jong maakte net zoveel indruk op mij als Yamal”, prijst hij de Nederlander. “Hij staat altijd op de goede plek om de verdediging te helpen en was altijd bereid om de ballen weg te werken.”

Inzaghi komt woorden tekort om zijn bewondering voor De Jong te omschrijven. “Ik zou mijn spelers voor niemand ter wereld willen ruilen, maar hij maakte zoveel indruk op me. Hij was in beide duels sensationeel, wereldklasse.”

Inzaghi is bovendien ook uitermate trots op zijn eigen spelers, van wie een grootse prestatie werd gevraagd. “Er was een super-Inter nodig om af te rekenen met dit Barcelona. De jongens hebben twee uitzonderlijke prestaties neergezet, anders was dit niet gelukt. Ze hebben alles gegeven.”

Ook de Spaanse media zagen een uitstekende De Jong in Milaan. Alleen Yamal en Dani Olmo kregen hogere beoordelingen dan de Nederlander, die na de uitschakeling zelf ontzettend teleurgesteld was.