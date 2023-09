Shane Kluivert treedt in voetsporen vader en tekent profcontract bij Barça

Maandag, 25 september 2023 om 14:02 • Lars Capiau • Laatste update: 14:06

Shane Kluivert heeft zijn eerste profcontract getekend bij FC Barcelona. Dat maakt het zestienjarige zoontje van Patrick Kluivert zelf bekend via Instagram. Daarmee treedt Shane in de voetsporen van zijn vader. Kluivert senior kwam in zijn actieve carrière tussen 1998 en 2004 257 keer uit voor los Azulgrana en scoorde daarin 122 doelpunten.

"Ik ben erg trots en vereerd dat ik mijn eerste profcontract heb getekend bij FC Barcelona. Bedankt voor het vertrouwen", schrijft Shane. Kluivert tekent, zoals gebruikelijk bij jeugdspelers, een contract voor drie seizoen. Dat is de maximale contractduur bij het tekenen van een eerste profcontract. Daarmee ligt de Nederlander tot en met medio 2026 vast in Catalonië.

In 2016 maakte Kluivert junior de stap van het amateurvoetbal naar het profvoetbal. Hij verruilde destijds amateurploeg Buitenveldert voor Paris Saint-German, waar Patrick aan de slag ging als technisch directeur. Een jaar later verkaste de zestienjarige aanvaller de Franse ploeg voor FC Barcelona. De linksbuiten tekende reeds een sponsorcontract bij Nike en staat te boek als een groot talent.

De familie Kluivert staat bol van het voetbaltalent. Vader Patrick, die zelf als coach aan het roer staat bij Adana Demirspor, heeft naast Shane nog twee zoons actief in het profvoetbal. Justin Kluivert verdient zijn strepen bij Bournemouth, waar hij afgelopen zondag nog in de basis startte in het met 3-1 verloren duel met Brighton & Hove Albion. Ruben Kluivert is actief namens FC Dordrecht.