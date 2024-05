Sergio Ramos voert serieuze gesprekken en lijkt deze zomer stap te maken

Sergio Ramos gaat zijn carrière mogelijk vervolgen in de Major League Socces (MLS). Bronnen vertellen aan The Athletic dat de 38-jarige verdediger van Sevilla in ‘vergevorderde gesprekken’ is met San Diego FC. Ramos heeft nog een contract tot deze zomer bij Sevilla, waardoor hij een transfervrije overstap zou kunnen maken.

Het lijkt er niet op dat Ramos zijn contract in de Zuid-Spaanse stad wil verlengen, en ondanks zijn leeftijd wil hij ook zijn schoenen nog niet aan de wilgen hangen. Daarom is de kans groot dat hij volgend seizoen in het shirt van een andere profclub dan Sevilla te bewonderen zal zijn.

Mogelijk is dat dus het shirt van San Diego FC, een club die in 2025 debuteert in de Amerikaanse MLS. Beide partijen voeren momenteel ‘vergevorderde gesprekken’, maar van een akkoord is nog geen sprake.

Bronnen melden daarnaast aan The Athletic dat Ramos ook aanbiedingen van andere clubs over de hele wereld op zak heeft. Toch lijkt San Diego FC een van de meest serieuze kanshebbers te zijn. Eerder meldde AS al te verwachten dat ook clubs uit Saudi-Arabië zich binnenkort zullen melden voor de Spanjaard.

Afgelopen zomer keerde Ramos terug bij Sevilla, de club die hij in 2005 verliet voor Real Madrid. Supporters konden het vroegtijdige vertrek van Ramos niet waarderen en maakten hem dat ook in woord en gebaar duidelijk toen hij door de jaren heen op bezoek kwam in Ramón Sánchez Pizjuán. Desondanks keerde Ramos aan het begin van dit seizoen terug in Andalusië.

Hij is momenteel een vaste waarde in de verdediging van los Nervionenses: van de 34 officiële duels die Ramos dit seizoen speelde in het shirt van Sevilla, stond hij 31 keer in de basis. Bovendien wist de 180-voudig international deze jaargang al zeven keer te scoren.

Hirving Lozano

Twee weken geleden melddeal dat PSV’er Hirving Lozano komende winter mogelijk ook de overstap naar San Diego FC maakt. Van een akkoord is vooralsnog geen sprake, maar de overgang zou al in een vergevorderd stadium zitten.

