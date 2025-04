Scott McTominay zet Napoli naast koploper Inter op Serie A-ranglijst

Napoli is zaterdag door een 0-1 zege bij hekkensluiter AC Monza op gelijke hoogte gekomen met koploper Inter in de Serie A. Beide ploegen hebben nu 71 punten, maar Inter heeft nog wel een duel tegoed.

Bijzonderheden:

De enige goal in Monza kwam op naam van Scott McTominay, die net iets eerder dan keeper Stefano Turati bij de voorzet van Giacomo Raspadori kwam en raak kopte: 0-1. Dat bleek dus ook de eindstand.

Voormalig Eredivisionisten David Neres en Cyril Ngonge stonden niet in de basis bij Napoli. Eerstgenoemde zat vanwege een blessure helemaal niet bij de selectie, Ngonge viel nog wel in. Zondag is het aan Inter, dat op bezoek gaat bij Bologna, om met een antwoord te komen.

AC Monza - Napoli 0-1

72’ 0-1 Scott McTominay (assist: Giacomo Raspadori)